Brøndby nedlagt i forrygende derby: Fire super-mål i FCK-show

FC København vandt på sene scoringer af Nicolaj Thomsen og Viktor Fischer et intenst københavnsk derby 3-1 over Brøndby og topper nu Superligaen

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København er igen bedst i hovedstaden.

Efter fire nederlag og en enkelt uafgjort i sidste sæson lykkedes det endelig for Ståle Solbakkens mandskab at besejre Brøndby.

Fjenden fra Vestegnen blev sendt hjem fra Parken uden point efter en intens afslutning, hvor scoringer af Nicolaj Thomsen og Viktor Fischer sikrede stor jubel blandt hovedparten af de 27.248 tilskuere i nationalarenaen.

3-1 vandt FCK og fik dermed sin første derbysejr siden pokalfinalen 25. maj 2017. Dengang vandt FCK også 3-1, og søndagens derby mindede en smule om den finale.

Det lignede længe uafgjort, efter Ante Erceg i starten af 2. halvleg udlignede den føring, som Robert Skov havde givet FCK i 1. halvleg.

Men med et kvarter igen slog Nikolaj Thomsen til efter en frispilning af Viktor Fischer, og kort efter sørgede Fischer for yderligere jubel, da han sikkert gjorde det til 3-1.

Med sejren stryger FC København forbi Brøndby i tabellen og indtager nu førstepladsen foran AaB.

Kampens indledning var præget af mange hårde dueller og få chancer.

Som altid i et derby var intensiteten i højsædet både på banen og tilskuerpladserne. Der var masser action midt på banen, mens der skete lidt mindre i de to straffesparksfelter.

FCK havde indledningsvis et spilovertag, men et langskud fra Zeca var alt, hvad de fik ud af det.

Brøndby havde bolden i nettet i 11. minut, da Ante Erceg udnyttede Mukhtars fine frispilning, men den kroatiske angriber blev vinket offside.

Der var FCK ikke uheldige - og det var de heller ikke, da kanonkongen fra Sofia, Denis Vavro, kort efter var tæt på at give gæsterne en gratis mulighed, men slovakken slap med skrækken.

Københavnerne sluttede også halvlegen med klar dominans. De kombinerede til tider nydeligt, men fandt sjældent sprækkerne i den gule mur.

Meget symptomatisk var det derfor en dødbold, der skulle til for FC Københjavn. I 34. minut tiltvang Robert Skov sig et frispark uden for Brøndbys straffesparksfelt.

Vinklen var vanskelig, men Skov var ligeglad. Frisparkseksperten løftede bolden over både mur og målmand Marvin Schwäbe.

Den tyske keeper havde stort set været arbejdsløs, men blev totalt overrumplet af Skovs frække frispark og måtte hente bolden ud af nettet.

Brøndby fik chancen for at udligne kort før pausen, da et boldtab fra en ellers velspillende Rasmus Falk gav gæsterne en god omstilling.

Hany Mukhtar fik hårdt presset afsluttet fra kanten af feltet, men Jesse Joronen klarede tyskerens forsøg, og FCK kunne gå til pause med en spinkel, men fortjent føring.

Marvin Schwäbe gjorde i 2. halvlegs første minut skaden fra 1. halvleg god igen.

Efter kun tyve sekunder var Viktor Fischer fri i feltet, men med en fremragende parade holdt tyskeren Brøndby inde i opgøret.

De to havde en ny duel kort efter, da FCK-profilen tæt under mål blev spillet fri af Nicolaj Thomsen.

Dommer Peter Kjærsgaard holdt dog hovedet koldt og fløjtede ikke for det straffespark, som Fischer forsøgte at fremtvinge.

Det trak op til en FCK-scoring, men som et lyn fra en klar himmel fik Brøndby udlignet i 51. minut, da et boldtab fra Zeca blev nådesløst straffet af gæsterne.

Mukhtar og Wilczek var arkitekterne, og Erceg skarpretteren med en knastør afslutning, som Joronen ikke nåede ned til.

Robert Skov fik en god hovedstødsmulighed efter knap en times spil, men havde ikke samme præcision med baghovedet som med den gyldne venstrefod.

FCK var mest på bolden, men Brøndby lurede konstant på muligheden. Den opstod i 64. minut, da Hany Mukhtar pludselig var meget fri i feltet.

Tyskeren frække lob passerede Joronen, men var lige højt nok og endte i nettaget. Midt i halvlegen var det så Johan Larsson tur til at få chancen efter et hjørnespark, men Joronen klarede med nød og næppe hovedstødet.

Det lignede mere og mere en uafgjort, men med et kvarter igen blev Nicolaj Thomsen derbyhelt for københavnerne.

Dame N’Doye fik omgivet af flere Brøndby-spillere sendt bolden videre til Viktor Fischer, der med en maskeret aflevering spillede Nicolaj Thomsen fri.

FCK’s venstrekant var trukket ind i banen, og Johan Larsson fulgte ikke med ham. Med en iskold afslutning sendte Thomsen bolden forbi Schwäbe - og de mange FCK-tilhængere bag målet i den syvende fodboldhimmel.

De har tørstet længe efter en derbytriumf og fik den. Jan Gregus dundrede kort efter 2-1-scoringen bolden på stolpen, men FCK-publikummet skulle ikke vente længe på næste scoring.

Med hælen spillede Dame N’Doye angrebsmakker Viktor Fischer fri, og denne gang kunne Schwäbe intet stille op.

Brøndby var tydeligt frustrerede, og den sidste del af kampen var præget af adskillige hårde frispark fra gæsterne.

I alt seks Brøndby-spillere nåede at skrabe et gult kort til sig i Parken, men strafpoint var så også det eneste, at de fik med sig hjem til Vestegnen.

For i aften fester København over endelig at være tilbage på toppen af Superligaen…

