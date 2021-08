Brøndby-nedtur fortsætter: Drama til allersidst

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Nul sejre og fire point efter seks kampe.

Det har langt fra været en drømmestart for de forsvarende mestre.

Lørdag aften var Brøndby tæt på deres første liga-triumf siden guldfesten, men udeholdet kunne ikke holde stand mod et velspillende OB-hold, der vendte 0-2 til 2-2 i anden halvleg.

Vejen til de sjove pladser i denne sæson begynder dermed lige så stille at blive meget svær for Brøndby.

Ekstremt underholdende halvleg

Ligesom i midtugens Champions League-kvalkamp var Mikael Uhre på pletten efter fire minutter.

Sidste sæsons topscorer blev spillet op i en en-mod-en-situation mod OB's Jeppe Tverskov, der lidt uheldigt fik afrettet bolden, som endte i mål uden chance for Oliver Christensen.

Kort efter var hjemmeholdet tæt på at udligne, da Sabbis hovedstød ramte overliggeren efter et angreb, amerikaneren selv satte i gang.

Og så var det Uhres tur igen. Måljægerens afslutning blev dog flot reddet af Oliver Christensen, der på det seneste er blevet rygtet på vej til Hertha Berlin.

På det tidspunkt var der kun gået 11 minutter...

Sidste sæsons topscorer, Mikael Uhre, er ved at genfinde målformen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Chance på chance

Første halvlegs chancehav blev ved, og begge hold havde flere muligheder for ændre stillingen.

Særligt OB kom bedre og bedre ind i kampen, hvor Sabbi endnu engang var tæt på med et skud på stolpen.

Hjemmeholdets Issam Jebali fik en kæmpe mulighed for at udligne, men afslutningen blev reddet inde på stregen.

Og sølle 30 sekunder efter afbrænderen lå bolden så i mål nede i den anden ende.

Uhre blev endnu en gang sendt afsted, og angriberen er ved at have fundet sidste sæsons målnæse frem. 2-0 til Brøndby efter en flot afslutning i det lange hjørne.

OB vadede i chancer i de første 45 minutter, men det kneb med at sende bolden i kassen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Stort OB-comeback

Anden halvleg fortsatte ligesom første med et hav af chancer.

Efter fem minutter burde Simon Hedlund have lukket kampen, da svenskeren blev spillet fri alene foran mål, men angriberen sendte bolden forbi.

Det kom svenskeren nok til at fortryde fem minutter senere ...

Efter en fejl i Brøndbys opspil endte bolden hos hjemmeholdets bedste spiller, Emmanuel Sabbi, der frækt sendte læderet mellem benene på Mads Hermansen, og så var der bragt spænding i kampen igen.

Kort efter var gæsterne dog tæt på at bringe sig foran med to igen, da Hedlund nok engang var tæt på - denne gang ramte svenskeren stolpen.

OB kæmpede energisk for at få scoret det udlignende mål, imens Brøndby begyndte at finde defensiven frem fra midtugens Champions League-kamp.

Hjemmeholdet havde svært ved at lirke gæsternes forsvar op, men til sidste lykkedes det for OB.

Et indlæg endte bagerst i feltet, hvor Jørgen Skjelvik hamrede til bolden, der blev rettet af af indskiftede Mart Lieder og gik i kassen.

Størstedelen af de godt 10.000 tilskuere kunne efterfølgende bryde ud i vild jubel.

Og Brøndby? De må sande, at sæsonens første Superliga-sejr stadig lade vente på sig.