Brøndby- og FCK-fans blev forenet: Det så du ikke på tv

Hvad sker der, når man sætter to grupper, der inderligt hader hinanden, til at dyste sammen om en stor pengepræmie?

Det forsøger Kanal 5 at finde svaret på i program-serien, 'Forenet med Fjenden', hvor fans af Brøndby og FC københavn i sidste ende skal kæmpe sammen om et fælles mål.



To af deltagerne i programmet Karsten Nielsen (Brøndby-fan) og Michael Staub (FC København-fan) giver her et indblik i, hvordan det var at kæmpe sammen med ærkefjenden.

Brøndby vandt den første disciplin, men FC København-fansene kom stærkt igen i den efterfølgende disciplin.

Brændt FCK-trøje

Længe så Brøndby ud til at tabe den afgørende dyst, hvor grupperne skulle brænde modstanderens trøje af, og det tog Karsten ikke særlig godt.



- Jeg var presset. Jeg havde jo sagt, at jeg skulle være bål-mester, fordi jeg har været spejder i mange år og er uddannet brandmand. Jeg skal kunne lave et bål, men Michaels ro forstyrrede mig.

- Til sidst måtte jeg være med til at hente brænde, for jeg syntes bestemt ikke, at det gik hurtigt nok for mine holdkammerater.

Karstens ærgerrighed hjalp Brøndby-fansene med at vinde disciplinen, og selvom FC Københavns fans længe så ud til at løbe med sejren, så var der en simpel fysisk årsag til, at de smed sejren fra sig til sidst.

Michael Staub fortæller

- Vi er ikke særlig høje på vores hold, så da vi troede, vi var færdige, kunne vi se, at der manglede et stykke op til stregen. Det var det, der gjorde, at vi tabte.

Karsten Nielsen har været Brøndby-fan siden hans stedfar og mor tog ham med til sin første Brøndby-kamp. Foto: Anthon Unger

Efterfølgende udspillede der sig dramatiske scener foran rullende kameraer, og det var ikke bare et spil for galleriet.

- Hvis jeg på noget tidspunkt havde en knude i maven over, om det skulle komme til håndgemæng i løbet af programmet, så var det efter den konkurrence, fortæller Karsten.

- Jeg kan huske, de andre var oppe at køre, og jeg gik lidt i baggrunden. Det kan ikke hidse mig op. Jeg var mere irriteret over måden, som vi tabte på.

- De andre gik mere op i det med trøjen. De snakkede ikke om andet den dag, fortæller Michael.

- Jeg ved, at sammenholdsøvelsen dagen efter ikke var gået lige så godt, hvis vi havde tabt, lyder det fra Karsten.

Midt om natten

Om aftenen blev begge hold præsenteret for en række videoklip af modstander-holdet, der udtrykte sig knap så begejstret for rivalen.

Det fik ikke ligefrem en god modtagelse, og i FCK-lejren skulle der lidt øl til at komme sig over at være bagud efter den første dag.

- Vi fik bajere, da vi så klippene. Bagefter sagde producerne til os, at vi skulle gå i seng.

- Men vi bestak en til at hente os nogle flere øl, fortæller Michael.

Michael var ikke helt tilfreds med, at han blev bedt om at gå i seng af folkene bag programmet. Det skulle vise sig, at der var en god årsag til det. Foto: Anthon Unger

Klokken 24 blev producerne af programmet nødt til at bede FCK-fansene om at gå til ro, men det var de ikke enige om, var en god idé.

- Jeg sagde, du kan da selv skrubbe i seng, du skal ikke fortælle mig, hvornår jeg skal gå i seng.

- Samme nat blev vi vækket klokken tre, da der blev smidt en røgbombe ind i teltet. Så kunne jeg pludselig godt forstå, hvorfor de havde så travlt med, at vi skulle gå i seng.

Samarbejdet

Kort tid efter blev de konfronteret med det store dilemma: Arbejd sammen med modstanderen, hvis I vil vinde den store præmie.

- Hvad tænkte I, da I fik den besked?

- For at være ærlig, så tænkte jeg, at vi bare skulle i gang og have det overstået. Jeg tænkte kun på pengene, lyder det fra FCK'eren Michael.

- Jeg tænkte, at det ville blive en lang dag. Der blev lynhurtig aftalt, at vi ikke skulle synge fodbold-sange og helst ikke snakke om fodbold, fortæller Brøndby-manden Karsten.

- Vi fokuserede bare på landsholdet. Det eneste, vi havde sammen, det var landsholdet, supplerer Michael.

Det lykkedes de to hold at samarbejde, og derfor var forløsningen også stor, da de endelig fik fat i præmien.

- Da de miksede holdene, satte de mig og Karsten sammen. Det gav grobund for, at vi kunne få et godt forhold til hinanden.

- Pudsigt nok var det også os to, der sad på træstammen, da vi hev pengesækken ned.

Karsten:

- Den klarede vi sgu meget godt, gamle. Men de der unge knægte... Hold kæft nogle slåskampe, vi havde en gang i mellem.

Der er gang i den på banen, men så sandelig også udenfor banen, hvor FCK og Brøndbys fangrupperinger normalt ikke er på talefod. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hadet er der stadig. Selvom man måske fik et andet indtryk ovenpå samarbejdsøvelsen. Vi giver ordet til de to fans fra hver sin lejr en sidste gang.

- Jeg synes slet ikke, klubben skulle være der, lyder det fra Karsten, mens Michael byder ind.

- I mine øjne skulle de stadig have været pletten på et lagen.

Programmet er det første i serien på to. Næste torsdag gælder det nationalister mod indvandrere.

