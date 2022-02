Brøndby og FCK: Forkert løsning

Superligaklubberne Brøndby og FC København ærgrer sig over, at de to klubber ikke må have udebanefans med til de kommende to udgaver af det storkøbenhavnske fodboldderby.

Beslutningen er truffet af Divisionsforeningen på baggrund af en anmodning fra Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi efter uro i forbindelse med holdenes to møder i efterårssæsonen.

Men ifølge de to klubber burde man have søgt dialogens vej og fundet en anden løsning i stedet for at forbyde udebanefans.

Sådan lyder det i en meddelelse, de to klubber har delt på deres hjemmesider, og som er underskrevet af klubbernes to administrerende direktører, Jacob Lauesen (FCK) og Ole Palmå (Brøndby).

- Vi er i dag alle sammen rigtig ærgerlige over beslutningen, at de to næste derbyer skal afvikles uden fans fra udeholdet.

- Vi havde gerne set en anden løsning, da vi tror på, at man kommer længst med dialog, men vi tager til efterretning, at politiet og Divisionsforeningen har taget denne beslutning.

- Som klubber vil vi fortsætte med at have et tæt og inkluderende samarbejde med vores fans, Divisionsforeningen og politiet, så vi til efteråret igen kan byde udeholdets tilskuere velkomne til derby, lyder det.

De to klubber påpeger samtidig, at de tager stor afstand fra vold og de få fodboldfans, der ødelægger det for deres medfans og for klubberne.

- Vi ønsker med denne fælles udmelding at gøre vores to klubbers position tydelig for alle. Vold, ballade og hærværk hører ingen steder hjemme i fodbold - hverken før, under eller efter kampe. Det hører ikke hjemme til et derby eller noget andet sted for den sags skyld.

- Der er ingen undskyldning. Vi ønsker alle at vinde, men man støtter ikke sit hold gennem vold, ballade eller hærværk. Tværtimod. Når en lille promille af fans træder ved siden af, så er det ødelæggende for klubberne, for fansene og for dansk fodbold, skriver de to klubber.

De to kommende kampe mellem holdene er ikke fastlagt, men de skal med stor sandsynlighed møde hinanden to gange i april og maj i Superligaens mesterskabsslutspil.