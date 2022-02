Brøndby og FCK skal møde hinanden uden udebanefans

De næste to superligakampe mellem Brøndby og FC København bliver ikke i de omgivelser, der har gjort københavnerderbyet til Danmarks største klubkamp.

Opgørene skal således spilles uden udebanefans. Det sker efter 'kedelige episoder', da de to hold mødtes i efteråret. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Beslutningen er taget i samråd med Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi.

- Vurderingen er, at det i øjeblikket ikke er muligt at udelukke hændelser som dem ved efterårets derby i forbindelse med de tilsvarende kampe i foråret. Derfor har Divisionsforeningen besluttet, at der ikke kan være udebanefans ved de to kommende kampe, skriver Divisionsforeningen.

De to kommende kampe mellem holdene er ikke fastlagt, men de skal med stor sandsynlighed møde hinanden to gange i april og maj i Superligaens mesterskabsslutspil.

Meddelelsen bliver udsendt, samtidig med at Divisionsforeningen kan berette om en ny 'sikkerhedspakke', der skal gøre det endnu sikrere at gå til fodbold.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, satser på, at der fra efteråret atter kan være udebanefans til kampe mellem de to storkøbenhavnske klubber.

- Det er et af de vigtigste aktiver i dansk fodbold, at der kan være - og er - udebanefans til alle kampe. Det skal vi gøre alt for at bevare og sikre i fremtiden.

- Derfor sikkerhedspakken og derfor beslutningen om ikke at tillade udebanefans til de to kampe. Og så glæder vi os selvfølgelig virkelig meget til at have udebanefans til alle kampe i efteråret, siger Claus Thomsen.