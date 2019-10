Brøndby og FCK straffes

Superligaklubberne Brøndby og FC København er af Fodboldens Disciplinærinstans idømt bøder på henholdsvis 150.000 og 75.000 kroner for brug af pyroteknik i forbindelse med deres indbyrdes møde på Brøndby Stadion.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Fodboldens Disciplinærinstans indledte en sag mod de to klubber på baggrund af dommer Jørgen Daubjerg Burchardts indberetning.

Ifølge indberetningen anvendte Brøndbys fans pyroteknik både før og under kampen, mens FC Københavns fans affyrede pyroteknik under opgøret.

Både Brøndby IF og FC København kan appellere kendelserne til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.

Brøndby vandt Superligakampen med 3-1.

