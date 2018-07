Brøndby og FCK til Østeuropa - sådan gik lodtrækningen

Der blev mandag trukket lod til tredje runde i Europa League-kvalifikationen i schweiziske Nyon.

Med i bowlen var FC København, FC Nordsjælland og Brøndby. Og alle tre hold kan ramle ind i østeuropæisk modstand.

FCK skal - hvis holdet slår islandske Stjarnan - møde vinderen af bulgarske CSKA Sofia og østrigske Admira Wacker i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

På torsdag skal FCK en tur til Island i det første af to opgør mod Stjarnan om at gå videre til det eventuelle møde med CSKA Sofia eller Admira Wacker.

FC Nordsjælland skal - hvis holdet går videre fra anden runde mod svenske AIK - møde enten serbiske Partizan Beograd eller litauiske Trakai i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Brøndby skal møde enten serbiske Spartak Subotica eller tjekkiske Sparta Prag i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Som dansk pokalmester træder Brøndby direkte ind i tredje runde.

Tredje runde afvikles 9. og 16. august.

FCK og FCN har allerede deltaget i første runde. Her slog FCK samlet finske Kups ud, mens FCN besejrede Cliftonville over to kampe.

