Brøndby overvåger mistænkt fan

Brøndby IF har identificeret den tilskuer, der ifølge andre fans på tribunen skulle have råbt 'neger' til FC Midtjyllands Raphael Onyedika. Vedkommende bliver nu observeret

Den 25. april blev Brøndby IF ramt af en ærgerlig racismesag, da en tilskuer på tribunen af to omgange skulle have råbt 'neger' efter FC Midtjyllands Raphael Onyedika.

Og da Brøndby spillede derby mod FC København 8. maj havde klubben derfor placeret to vagter med det ene formål at holde øje med den råbende fan.

Raphael Onyedika og resten af gæsterne fra FC Midtjylland bemærkede ikke selv de racistiske tilråb, da de faldt i kampen i slutningen af april, men bemærket blev det i høj grad på tribunen på Brøndby Stadion.

Det fik efterfølgende en række af hjemmeholdets egne fans til tasterne på Twitter, og siden stod Brøndby-tilhængeren Melih Bademci, der også overhørte de racistiske tilråb, frem og fortalte om episoden i Tipsbladet.

Det var her, Brøndby IF blev opmærksom på episoden, og kommunikationschef Christian Schultz fortalte til Tipsbladet, at en sådan opførsel 'ingen steder hører hjemme', og at Brøndby ville forsøge at identificere vedkommende.

Det er de nu lykkedes med, erfarer Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Racistiske tilråb hører ikke til på Brøndby Stadion eller nogen andre steder, slog klubben fast, da de hørte om tilskuerens ageren. Foto: Jens Dresling

Vil observere hans opførsel

Brøndby har nu fundet manden med de grimme udbrud og hans plads på stadion. Men til en start har klubben ikke uddelt en karantæne for de racistiske tilråb, som flere medfans lagde ører til.

I første omgang har det i stedet haft den konsekvens, at Brøndby har placeret to vagter helt tæt på den pågældende tilskuer for at observere hans opførsel, da klubben selv ønsker at høre eventuelle racistiske tilråb, før man uddeler en mulig karantæne.

Først hvis de racistiske udbrud gentager sig, vil Brøndby gribe ind, smide ham ud og sanktionere.

Det vil koste vedkommende en karantæne fra Brøndby Stadion på minimum seks måneder, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kommunikationschef i Brøndby, Christian Schultz, der ikke har yderligere kommentarer i sagen, før en konklusion er foretaget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den næste Frendrup eller Lindstrøm?

Bliv i Ekstra Bladet+ klogere på seks Masterclass-talenter, der har potentiale til at blive millionsalg for Brøndby IF i fremtiden.