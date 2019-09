Brøndby-profil tæt på tysk klub

De fleste troede nok, at Brøndby-spilleren Besar Halimi var på vej til hollandske Fortuna Sittard, men nu forlyder det i et medie fra Kosovo, at midtbanespilleren vender tilbage til Tyskland, hvor han har ud over Brøndby altid har spillet.

Besar Halimi, 24 år, er ifølge mediet Insporti.com på vej til SV Sandhausen - det stemmer overens med den besked, Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, gav til tipsbladet.dk tidligere på dagen.

Her forlød det, at Halimi var på vej til en klub, der starter med 'S'. Det fik os - naturligvis - til at tænke på Sittard, men det kan også være SV Sandhausen, som mediet fra Kosovo beretter.

Kamil Wilczek jubler med Besar Halimi. Foto: Ritzau Scanpix

Sandhausen spiller i den næstbedste tyske række.

- Helt konkret kan jeg sige, at vi er enige med en klub om Halimi. Den klub starter med 'S', sagde Carsten V. Jensen til tipsbladet.dk tidligere mandag.

Ifølge mediet rejser Halimi senere i dag til Sandhausen for at få sine personlige forhold på plads og for at underskrive en kontrakt med klubben.

Han skal i øvrigt skynde sig, for transfervinduet lukker klokken 18.00.