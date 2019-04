Brøndby ramt af ny homosag

Homofobiske tilråb fra nogle af klubbens tilhængere bringer igen fodboldklubben Brøndby IF i centrum i en sag ved Fodboldens Disciplinærinstans.

TV2 oplyser, at Disciplinærinstansen på eget initiativ har åbnet en sag efter søndagens Superliga-kamp mod FC København.

- I den sag vil indgå de forhold, som vi har konstateret i forbindelse med kampafviklingen, som kan være overtrædelse af reglerne.

- Det gælder regler for pyroteknik og de omstændigheder omkring sange og tilråb rettet mod en FCK-spiller (Viktor Fischer, red.) fra Brøndbys fans, siger Disciplinærinstansens formand, Jens Hjortskov.

Han oplyser, at der også er åbnet en sag mod FC København for brug af pyroteknik under kampen.

Flere Brøndby-fans blev hørt råbe homofobiske tilråb mod Viktor Fischer, inden kampen startede. Akkurat som en gruppe OB-fans gjorde under fynboernes kamp mod FCK i forrige weekend. Og som Brøndby-fans gjorde efter klubbens kamp mod FC Nordsjælland dagen efter.

Både OB og Brøndby blev efterfølgende straffet med bøder på 25.000 kroner med et løfte om strengere straffe i gentagelsestilfælde. Derfor må det formodes, at hårdere straf er på vej til Brøndby, hvis man vurderer, at reglerne er overtrådt igen.

Jens Hjortskov vil dog ikke kommentere den igangværende sag over for TV2.

Viktor Fischer selv sendte roser til Brøndbys fans i søndags, fordi han ikke hørte nogen homofobiske råb eller sange, mens kampen var i gang.

- Det er jo først og fremmest en cadeau til Brøndbys fanklub, at det ikke eskalerede. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg håber, at det bliver fulgt op. I en evighed vil jeg sige, sagde han.

Fischer mente ikke, at det betød det store, at enkelte Brøndby-fans ikke kunne dy sig under opvarmningen.

- Det bemærkede jeg også godt, men det gider jeg næsten ikke at bruge tid på. For de gjorde det ikke i kampen, sagde Viktor Fischer.

Disciplinærinstansen afventer nu en redegørelse fra både Brøndby og FC København om deres tilhængeres opførsel i søndagens derby.

Peter Mejlvang er homoseksuel fodboldspiller. Hør hvad han mener om homofobiske tilråb. Producer: Martin Lorentsen

Se også: Ny DBU-ansat: Hader Schmeichel og laver racistiske jokes

Se også: Ekstra sød derbysejr for Ståle: Når særlig milepæl

Se også: Fischer roser Brøndby-fans: - Hørte ingenting