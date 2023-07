Brøndby sælger Mads Hermansen

Brøndby har skudt landsholdets tredjemålmand af efter et par flotte sæsoner.

23-årige Mads Hermansen er solgt til Leicester City.

Det skriver begge klubber på deres hjemmeside.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler den engelske klub i omegnen af syv millioner euro for Hermansen.

Den nu tidligere Brøndby-målmand har skrevet under på en femårig kontrakt med Premier League-nedrykkerne.

- Jeg er meget, meget stolt over at være her.

- Det er et stort øjeblik for mig og min familie, og jeg er rigtig glad. Jeg ser virkelig frem til at komme i gang. Leicester er en stor klub med stort potentiale, siger Hermansen.

Den talentfulde målmand spillede to sæsoner i Brøndby som førstemålmand og kom op gennem klubbens Masterclass-afdeling, og fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen har pæne ord om Hermansen.

- Det er et absolut velfortjent skifte, som Mads Hermansen laver til Leicester. Mads er en klassemålmand og har vist sit allerede høje niveau for os igennem lang tid, hvilket har gjort, at han i dag er blevet en del af landsholdstruppen.

Vestegnsklubben skal derfor med al sandsynlighed ud og lede efter en ny førsteholdsmålmand, som skal være sidste skanse mellem stængerne.

Brøndby råder i øjeblikket over Thomas Mikkelsen og Jonathan Ægidius.