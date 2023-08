Brøndby sælger reserve: Her er prisen

Joe Bell skal tilbage til Norge.

Den norske klub Viking har ifølge Ekstra Bladets oplysninger den seneste måned jagtet newzealænderen og har endda måttet række ud til sponsorer for at få handlen til at falde på plads.

Det er mandag lykkedes.

Ekstra Bladet kan fortælle, at Brøndby får, hvad der ligner i omegnen af 1 mio. euro - svarende til omkring 7,5 mio. kr. for Joe Bell, der aldrig blev den succes, som han ellers var spået til.

Derved får Brøndby næsten alle de millioner de i vinterens transfervindue måtte punge ud for ham. Her smed klubben omkring 8,2 mio. kr på vinduets sidste dag.

Foto: Lars Poulsen

Rejser i aften

24-årige Joe Bell rejser allerede i aften til Norge for at fuldføre sit skifte, hvor der stadig mangler lægetjek og underskrift, hvorfor han naturligvis heller ikke er at finde i Superliga-truppen til mandagens kamp mod Vejle.

Joe Bell står noteret for 39 Brøndby-kampe, hvor det er blevet til en enkelt assist.