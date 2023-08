Brøndby sælger talent

Midtbanespilleren Marinus Larsen forlader Brøndby IF og skal fremover jagte gennembruddet på seniorplan i AC Horsens i NordicBet Ligaen.

Det bekræfter begge klubber mandag formiddag.

Til gengæld er der en chance for, at Marinus Larsen en gang i fremtiden vender tilbage til Vestegnen. Brøndby IF har således sikret sig en tilbagekøbsklausul i aftalen, meddeler fodbolddirektør Carsten V. Jensen over for Brøndbys hjemmeside.

- Marinus Larsen har siden han var otte år været en del af Brøndby IF og har været igennem alle rækkerne i Brøndby Masterclass, til han siden sidste sommer har været en del af førsteholdstruppen. Marinus er en dygtig midtbanespiller med masser af potentiale, hvilket var årsagen til, at vi i januar 2021 valgte at forlænge hans kontrakt.

- Med et halvt år tilbage af kontrakten og et stykke vej til spilletid hos os, giver det derfor mening for begge parter, at Marinus Larsen tager det næste skridt i sin karriere, så han kan fortsætte sin udvikling.

- Marinus er en god spiller med masser af kvaliteter, og vi er sikre på, at det er det rette tidspunkt og skridt for Marinus. Vi har i vores aftale med AC Horsens fået inkluderet en tilbagekøbsklausul, hvilket vi er rigtig glade for, og vi vil aktivt følge med i hans udvikling. Vi ønsker Mini alt muligt held og lykke i AC Horsens, siger "CV".

I AC Horsens har den 19-årige midtbanespiller skrevet under en treårig kontrakt.

Mens Larsen forlader Brøndby Stadion. Så kan du her komme ind og se Brøndbys vilde faciliteter.