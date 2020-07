Brøndby sagde farvel til Fisker

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby holder trods alt fast i fjerdepladsen, og FCM undgik at tabe, da holdene krydsede klinger i en underholdende affære onsdag aften. 1-1 endte opgøret, der på de kanter havde en del-overskrift, der staves Kasper Fisker.

Klokken 19:23 kom reserven blæsende ind helt mutters alene til opvarmning, og folkene på Sydsiden brød kollektivt corona-reglerne for en stund for at hylde manden, der faktisk kun har spillet for klubben i tre sæsoner. Eller rettere: Været ansat – for hele denne sæson røg jo i korsbåndsulykke allerede i august sidste år.

Jyden kom, så og sejrede – og dumper nu formentlig en række ned til Fremad Amager, men til gengæld får kort på arbejde hjemme fra privaten på ’Lorteøens’ mere mondæne nordkyst.

Sammenlignet med de mange dramaer, slutspillet ellers byder på og har givet os, var selve duellen mellem de kommende mestre og holdet, der ikke ramte medaljerne, men skal holde fast i fjerdepladsen, tæt på ligegyldigt for alle andre end de implicerede.

Erik Sviatchenko blev hjemme for at pleje en skade, og så ramler den jyske kaptajn jo heller ikke ind i en grum karantæne, for på søndag skal han løfte pokalen hjemme i Herning – og mon ikke han kan spille der…

Så var der spørgsmålet, om Plaffeminister Schwartz kunne trække fra i duellen om at blive topscorer, og det kunne manden med Brøndby-fortiden da! Han var selv med i opspillet, hvor næstsidste station var snurrige Anders Dreyer, der fikst fandt monsieur Schwartz mellem to BIF-burgere i forsvaret og plaf, pang og bang: 1-0 til FCM på angriberens 18. træffer i sæsonen.

Da var der blot spillet syv minutter af en livlig halvleg med mange omstillinger i begge retninger. Allerede i det 13. minut udlignede Mikkel Uhre i en kontra sat i værk af Andreas Bruus og heftige Simon Hedlund.

Der var andre tilbud. Flest til Brøndby – størst til gæsterne, da Rasmus Nicolaisen kort før pausen headede bolden på overliggeren efter jysk hjørne.

Efter pausen blev der skruet op for viljen og smækket 25 decibel yderligere på i tacklingerne. Sory Kaba blev bragt i position til affyring men tacklet af Sigurd Rosted, så det sang i betonen.

Flittige Jesper Lindstrøm drev straks bolden i modsat retning, mens en kammerat lå og våndede sig efter et smæld, men ungtyren løb ind i en midtjysk blindgyde.

Ronnie Schwartz fik i det 84. minut en monster mulighed for at trække yderligere i font på topscorerlisten, men han tjattede fra klos hold bolden i sidenettet. Sekunder senere blev han skiftet ud – mens folket på Sydsiden krævede Kasper Fisker på banen.

Og få minutter senere stod han der så sammen med Samuel Mraz. Klar til den sidste Fisker-notering på Brøndby Stadion. Sendt ind i det 88. minut, og jubelen var faktisk voldsom, selv om man kunne have undt ham – og fansene – at der havde været flere end godt 5.000 tilskuere til bold på Vestegnen.

Fisker var parat til lønnedgang i Brøndby: Troede jeg havde et par esser i ærmet:



En meget ærlig Kasper Fisker fortalte før kampen om, hvordan de seneste dage har været, og om hvordan han fik overbragt nyheden om, at aftenens kamp var hans sidste i Brøndby-trøjen. Video: Discovery Networks Danmark.

