Brøndby slipper med skrækken: Maxsøs muligheder svinder

Hvis Brøndby-bossen Carsten V. Jensen har sovet godt i nat, forstår man ham godt.

For ved midnat lukkede det russiske transfervindue, og dermed kan Brøndby afblæse den største trussel for Andreas Maxsøs videre forsårsfærd i klubben. Det var nemlig FK Rostov, der rendte rundt med den største interesse for Brøndbys anfører.

Den russiske klub havde lagt et bud på Andreas Maxsø, og derfor ville der hænge en fare for, at Maxsø med sin 11 millioner kroners frikøbsklausul kunne forsvinde, hvis han modtog et personligt tilbud, der var godt nok.

Det er dog åbenlyst ikke sket, og det betyder altså, at mulighederne svinder ind for Brøndby-stopperen med lukningen af et af de store markeder.

Artiklen fortsætter efter billedet..

Samtidig fortæller kilder til Ekstra Bladet, at en MLS-klub, der udforskede mulighederne for at lægge et Maxsø-bud, har besluttet at holde sig fra det. I hvert fald for denne gang.

Det er godt nyt for Brøndby-fans – og også træner Niels Frederiksen. Det er nemlig nu USA og MLS samt Kina, der står tilbage med åbne transfervinduer og dermed udgør sidste trussel for, at Maxsø kan sige farvel til Superligaen, inden foråret er slut.

Det ser ikke ud til at ske, og det var også den fornemmelse, fodbolddirektør Carsten V. Jensen havde allerede søndag, da Brøndby spillede første forårskamp mod FC Nordsjælland.

- Der er ikke noget konkret, som vi skal forholde os til lige nu og her, så Andreas Maxsø er kaptajn i dag, og det tror vi også på, at han er resten af foråret, sagde Carsten V. Jensen til TV3 Sport.

Alt tyder på, at han får ret i den forudsigelse med lukningen af transfervinduet i Rusland og tilbagetrækningen fra den indtil nu mest konkret interesserede MLS-klub.