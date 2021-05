- Brøndby smed det hele på gulvet

Både FC Midtjylland og Brøndby snublede søndag i mesterskabskampen.

Men selv om FC Midtjylland leverede en yderst blodfattig indsats hjemme mod et amputeret Randers-hold, så stod ulvene alligevel tilbage som 'vindere' i guldduellen, da Brøndby og Jesper Lindstrøm imploderede i Parken.

- Jeg har hele sæsonen haft FC Midtjylland som favoritter til guldet, og jeg har længe forsvaret dem med, at de nok skulle være der, når spotlightet for alvor skinnede på dem. Det var de så hverken i Brøndby eller søndag mod Randers, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, og fortsætter.

- Alligevel er de nu tættere på guldet, end de var inden runden. Det siger vel alt om denne sæson, hvor mesterskabet er meget billigt til salg. FCM fører ligaen med et snit på 1.90. Der er altså kun tre hold i Superligaens historie, der har vundet Superligaen med et snit på 1.90 eller derunder.

Selv om FC Midtjylland altså langt fra imponerer Plæneklipperen, så holder han stædigt fast i, at midtjyderne får guldmedaljer om halsen 2. pinsedag.

- Havde Brøndby nu vundet mod FCK, så havde det ligget til dem. I stedet smed de det hele på gulvet. Nu skal Brøndby til Aarhus uden Jesper Lindstrøm og Anthony Jung. AGF kan stadig teoretisk nå bronzen og kommer aldrig til at lægge sig fladt mod Brøndby, siger Stig Tøfting og uddyber.

- Jeg har sagt ti gange tidligere denne sæson, at nu er mesterskabet afgjort. Det tør jeg trods alt ikke at sige nu. Men FCM er to point foran og har en bedre målscore, så jeg tror stadig på Midtjylland, selv om det virker meget nonchalant og forkrampet, det som man præsterer.

- Det bliver i hvert fald spændende. Det var det også i 2018, men jeg mindes alligevel ikke, at der har været så spændende her frem mod de sidste to runder. FCK har jo også stadig en teoretisk chance for at komme fra baghjul. Det bliver en vild uge!

Ugens optur: AGF!

Aarhusianerne fik hægtet FCN af Europa-feltet på overbevisende facon og er nu som minimum sikret playoff om europæisk deltagelse. Her vil AGF være favorit uanset hvem af holdene fra nederste halvdel, der kommer til Aarhus.

Ugens nedtur: Brøndby!

De havde muligheden for at flå førertrøjen af FC Midtjylland og gå på førstepladsen i Superligaen. I stedet tabte man til ærkerivalerne i Parken, samtidig med at Jesper Lindstrøm fik direkte rødt.

