Brøndby smed sejren

To af Superligaens mest formstærke mandskaber har stadig en lang periode som ubesejrede.

For OB og Brøndby delte med 1-1 i et intens og stærkt underholdende opgør.

OB spillede sin ottende kamp uden nederlag. For Brøndby var det den niende i træk uden at tabe.

Brøndby kunne juble før pausen, men føringen holdt ikke hjem. Foto. Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Ohi Omoijuanfo scorede for femte gang i sæsonen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Det var således 12. indbyrdes opgør mellem de to mandskaber, hvor OB ikke har formået at vinde.

Det var ellers stadig dem, der mest jagtede sejren, som kampen skred frem.

Med seks runder tilbage i grundspillet kan Brøndby se tilbage på en statistik, der viser, at holdet stadig kun har formået at være i top-6 efter første spillerunde i denne sæson. Siden har de kæmpet for at bevare kontakten. Den har de nu, hvor de er tæt på.

Niels Frederiksen har efterlyst en indsats over 90 minutter fra sit mandskab. Den fik han delvis mod OB. Selv om Brøndby var pressede til sidst, så lukkede de af.

Men den helt perfekte kamp blev det ikke, fordi Brøndby kom til at stå alt for langt tilbage efter pausen.

OB var ovenpå efter pausen, men måtte nøjes med uafgjort. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

Brøndby har med Ohi Omoijuanfo fået en målmaskine, der er garant for to cifret antal scoringer på en sæson. Mod OB scorede han for femte gang. Ikke et af de sværeste mål, men det tydelige bevis på, han evner at stå de rigtige steder.

Nicolai Vallys falder bedre til. Ikke i rollen som målscorer, men i langt højere grad som kreatøren i oplæggerens rolle. Hans frispilning til Simon Hedlund var i absolut topklasse og et bevis på det overblik og niveau, han er i besiddelse af.

Man skal heller ikke underkende, hvor meget Mathias Greve har udviklet sig de seneste måneder. Fra et regulært fejlkøb, der var marginalspiller det første år, til en fast profil. En kapacitet med et enormt løbepensum.

OB og Brøndby delte efter hjemmeholdet pressede stærkt på efter pausen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpicx.

En god regel i fodbold er, at han ikke skal sætte sig selv over holdet. Det gjorde Mads Frøkjær-Jensen, der ikke mødte til tiden før kampen. Derfor røg han fra startopstillingen på bænken. Her sad han kun første halvleg, så kom han på banen for at tilføre OB mere dynamik i den forholdsvis tamme offensiv.

For fynboerne var tamme før pausen. Det var ikke til at se, at OB kom fra en stime med otte kampe uden nederlag. De seneste ti havde altså givet 21 point.

Armin Gigovic havde et fint forsøg, men det hele var lidt uforløst fra hjemmeholdets side før pausen.

På mange måder var OB klart bedst efter pausen. De pressede Brøndby langt tilbage og var tæt på, da Yankuba Minteh ramte overliggeren.

Indskiftede Emmanuel Sabbi fik udlignet, da han bagest i feltet tog et smart træk og sparkede fladt forbi Mads Hermansen. I den situation så indskiftede Sigurd Rosted ikke særlig godt ud. Han kom på mellemhånd.

Armin Gigovic er en suveræn forstærkning for fynboerne. Og det vil være oplagt at købe han fri allerede til januar.

Både OB og Brøndby er stadig med i kampen om top-6. Lige nu er forskellen altså sølle tre point mellem nummer tre og 10 i Superligaen. Det tegner til en voldsom afslutning på grundspillet til foråret om at spille sig ind i top-6.

Mens Brøndby spiller alt for meget uafgjort, har fynboerne ikke statistikken med sig. Blot én gang på ti år har de været med i top-6.

Men lige nu spiller de som et mandskab, der har meget at byde på og er et godt bud på at bryde den triste statistik.

