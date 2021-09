Brøndby snydt af klovnemål i overtiden

Brøndby synker mod en decideret krise efter mestrene dybt i overtiden på nærmest komisk vis smed alt væk mod SønderjyskE.

Et flot gennembrud af hjemmeholdets Isak Jensen udløste panik i den blå-gule bagkæde, men Kevin Mensah så ud til at have reddet det på målstregen, da han huggede bolden væk.

Skuddet kom bare ikke længere end Sigurd Rosted og bolden strøg atter tilbage mod målet, hvor Abdulrahman Taiwo simpelt kunne skubbe bolden resten af vejen i mål.

En klovnescoring med stor underholdningsværdi - med mindre sympatien lå på Vestegnen.

Og en hård skæbne for Brøndby, der gennem hele anden halvleg havde været det bedste hold, men i sidste ende manglede de sidste kræfter til at afværge det sidste stik fra SønderjyskE.

Så kan Brøndby-træner Niels Frederiksen sidde og juble stille over, at han ikke mistede Andreas Maxsø til Rostov før transferdeadline.

For Brøndby-kaptajnen overstrålede alt og alle i Haderslev. Det rakte imidlertid ikke til sejr i et opgør, hvor det atter blev demonstreret, at Brøndbys mestre er læst rent offensivt.

En stribe flotte diagonalpasninger mod Simon Hedlund kunne noteres på blokken i første halvleg, men ellers blev Brøndby holdt i en skruestik. Marko Divkovic og Andrija Pavlovic fra bænken lignede bestemt ingen løsning.

Og efter slutkampen kunne SønderjyskE stå tilbage og spørge om VAR i praksis er afskaffet.

Dommer Morten Krogh vurderede midt i første halvleg en duel mellem Abdulrahman Taiwo og Sigurd Rosted ikke skulle takseres til straffespark.

En af den slags episoder, som videodommeren kan opfange, såfremt der kan identificeres en klar fejl på tv-gennemsynet.

Tv-billederne viste Rosted gik ind med sit højre ben og stoppede nigerianerens løb. En situation som ude på banen ville udløse et stensikkert frispark.

Men i Haderslev sad VAR-dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen ude bag skærmene og kunne ikke se en åbenlys fejl.

Det er selvfølgelig rart, at de rigtige kendelser bliver fanget af dommeren på banen, men lige i denne sekvens virkede det, som om VAR aldrig var indført.

Situationen kom på et tidspunkt, hvor Brøndby var ved at miste grebet om en kamp, som de ellers havde siddet på fra start.

Men SønderjyskE fik rystet den dårlige start af sig, og ansporet af den superspændende Daniel Prosser på højrekanten blev Brøndbys defensiv udfordret.

Især Kevin Tshiembe havde sit hyr med den rappe ungarer, og han hev en advarsel til sig efter en halv time, der kunne være vekslet til rødt ti minutter senere, da han kom for sent i en duel med Victor Ekani.

Brøndby slap med skrækken og cheftræner Niels Frederiksen udnyttede livlinen og tog den pressede Tshiembe ud i pausen for Tobias Børkeeiet.

På det tidspunkt var 0-0 på tavlen gunstigt for mestrene. Anden halvleg blev bedre, men det blev smadret i overtiden.