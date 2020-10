Brøndby-spiller træffer stor beslutning: Tabt for Danmark

Meget tyder på, at Anis Ben Slimane kan få sin A-landsholdsdebut fredag aften. Bare ikke for Danmark. I givet fald er Brøndby-talentet tabt for DBU.

For en uge siden udtog Tunesien Ben Slimane, der er født og opvokset i Danmark, men har tunesiske rødder. Meldingen fra Brøndby IF var på det tidspunkt, at Anis Ben Slimane var gået i tænkeboks angående sin fremtid.

Han har så sent som i september optrådt for det danske U19-landshold, og nu skulle han beslutte, om han ville skifte til Tunesien. Det tyder på, at han har truffet sin beslutning.

Spilleren har selv lagt en video og tekst på Instagram, hvor han skriver, at han stiller op for Tunesien fremover.

Dermed er Anis Ben Slimane tabt for Danmark, hvis han kommer på banen for Tunesien fredag aften. Også selv om der er tale om en venskabskamp.

Artiklen fortsætter under billedet..

Anis Slimane i aktion for Brøndby mod FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen

Forklaringen er, at FIFA's regler på området er meget klare. En spiller må kun skifte forbund én gang. Det vil sige, at hvis Ben Slimane har skiftet fra at høre under DBU til at høre under det tunesiske fodboldforbund, kan han ikke skifte tilbage igen - med mindre han ikke spiller et eneste minut for Tunesien. Kommer han på banen i morgen, er løbet ifølge reglerne kørt.

Hos DBU er de godt klar over, at Anis Ben Slimane er rejst med det tunesiske landshold, og at han efter ni U19-landskampe synes tabt for Danmark.

-Vi ved, at Anis er samlet med det tunesiske landshold og overvejer at spille for Tunesien. Vi har haft en god dialog med Anis de seneste uger omkring det og har været rigtig grundige i hele processen. Vi har givet Anis al den information, han har brug for, i forhold til at tage den for ham rigtige beslutning, siger talentudviklingschef Flemming Berg til tipsbladet.dk.

- Vi er altid ærgerlige, når vores spillere beslutter sig for at ville repræsentere et andet land, men vi bakker fuldt op om Anis' endelige beslutning, uanset hvad den bliver. I sidste ende er det kun Anis selv, der ved, hvad han ønsker. Vi ønsker ham kun det bedste.

DBU vil ikke oplyse, om Anis Ben Slimane har gennemgået processen med at skifte nationalt tilhørsforhold hos FIFA.

Det må man dog antage, hvis Tunesien gør brug af ham i fredagens opgør. Man skal således have ansøgt og fået godkendt sin ansøgning af FIFA, før man må skifte forbund og stille op for et andet land.

Klar til at trække sig efter kæmpe skuffelse

Halvt års karantæne for jubelscene

I dag er en af få chancer