Brøndby styrtbløder stadig!

En kasseret Brøndby-spiller var med til at forlænge krisen for holdet fra Vestegnen.

Christian Jakobsen med tilnavnet Greko var spilleren, som scorede kampens første mål, mens det var Patrick Banggaard, som øgede til 2-0.

Det var alt for sent i opgøret, at Dominik Kaiser for anden uge i træk sendte et frispark i nettet til slutresultatet 2-1.

Den 26-årige Christian Greko Jakobsen var en af dem, som en vis Alexander Zorniger ikke kunne bruge, måske fordi han kun kom fra Roskilde og ikke den forhenværende træners hjemland.

Så efter 38 kampe i gult og blåt måtte Christian Greko Jakobsen sydpå for at spille Superliga.

Målet til 1-0 faldt efter godt en halv time, da Rilwan Hassan kom til baglinjen og spillede bagud i feltet, hvor Christian Greko Jakobsen fik lov at stå fri forrest i feltet, hvorfra han kunne dreje bolden forbi Marvin Schwäbe.

Sidstnævnte var meget involveret i målet til 2-0, da Brøndby-målmanden efter et hjørnespark endnu en gang tabte en bold, som landede for fødderne af Patrick Banggaard.

Det var et frispark lige uden for straffesparksfeltet, som Dominik Kaiser lagde hen over SønderjyskE-muren og ind i det lange hjørne uden chance for Sebastian Mielitz.

Med to mål af SønderjyskE fik de hårdtprøvede tilskuere i Haderslev efter tre målløse kampe på hjemmebane langt om længe SønderjyskE-mål for deres entre.

Det var endda optræk til flere.

Før pausen var hjemmeholdet tættere på 2-0 end en Brøndby-udligning, da Mart Lieder f. eks. havde et hovedstød på stolpen.

Det virkede som om at Glen Riddersholm og SønderjyskE havde taget Ekstra Bladets fodboldekspert. 'plæneklipperen' Stog Tøftings rusketur til sig.

Brøndbys forsvar var igen ude af stand til at lukke ned for modstanderne. Foto: Claus Fisker.

I hvert fald var et forvandlet hjemmeholdet, som ville frem over banen for at udnytte gæsternes krise og vinde kampen.

SønderjyskE fortsatte efter pausen med at dominere med fine muligheder for at score yderligere fremfor at stille sig tilbage og forsvare.

Inden der var spillet en time havde der været gode muligheder til først Rilwan Hassan, der afsluttede svagt, hvorefter Mart Lieder kom for sent til indlæg, inden Christian Greko Jakobsens skud fra distancen.

Sådan fortsatte det kampen ud, hvor SønderjyskE havde større muligheder end gæsterne, hvis krise synes uden ende.

I et sidste desperat forsøg på at udligne blev Andreas Maxsø smidt frem i angrebet uden at det gav udbytte.

Heller ikke to frispark i overtiden fra først Dominik Kaiser og dernæst Hany Mukhtar var i nærheden af at komme i nettet.

