Brøndby tager banebrydende skridt mod fodboldbøller

Det skal være slut med at lade karantæneramte fodboldbøller få adgang til Brøndby Stadion.

Derfor indfører klubben nu et overvågningssystem, der er i stand til at ansigtsgenkende personer, der optræder på karantænelisten, oplyses det på Brøndbys hjemmeside.

- Som den første virksomhed i Danmark har vi fået tilladelse af myndighederne til at benytte os af ansigtsgenkendelsesteknologi i en række nye kameraer, vi har fået installeret på Brøndby Stadion.

- Systemet vil markant øge vores effektivitet til at identificere karantæneramte personer ved vores indgange, og dermed kan vi bedre sikre, at karantæneramte ikke kommer ind til vores kampe, siger Brøndbys administrerende direktør, Jesper Jørgensen.

Han fortæller desuden, at man hidtil har været afhængig af, at vagterne kunne spotte folk med karantæne, og det er altså ikke sket i tilstrækkelig grad.

Derfor håber man også, at det på sigt kan lade sig gøre, at tilknytte systemet til det nationale fodboldregister, så det ikke blot er personer på Brøndbys karantæneliste, der bliver afsløret af ansigtsgenkendelsen. Ligesom man ikke lægger skjul på, at det har kostet at gøre livet sværere for de karantæneramte.

- Det er en væsentlig investering, vi foretager, men sikkerheden på stadion er noget, vi prioriterer meget højt, og karantæneramte personer skal ikke have adgang til danske stadions, lyder det videre fra Jesper Jørgensen.

Ifølge Brøndby vil scanneren udelukkende scanne og søge efter folk, der rent faktisk er på karantænelisten, og derfor vil man ikke blive hverken genkendt eller registreret, hvis man ikke figurerer på listen.

Og kampen mod de personer, der af den ene eller anden grund har karantæne fra stadion, støttes af Brøndbys officielle fanklub, Brøndby Support.

- Vi bakker op om tiltag, der hjælper klubben med at identificere og holde de få personer, der har modtaget en karantæne, ude af stadion. Vi har heldigvis utroligt få episoder i løbet af en sæson, og vi vil godt understrege, at det er sikkert, at gå til fodbold, siger formand Sarah Agerklint.

Personer med karantæne kan se frem til at blive genkendt for første gang, når Brøndby åbner den nye sæson mod Silkeborg 14. juli.

