Brøndby talte med målmonster

Superliga-klubben Brøndby IF var i sommeren 2017 interesseret i norske Erling Braut Haaland. Det fortæller daværende sportsdirektør Troels Bech til B.T.

Men længere kom det heller ikke, for da Brøndby først forhørte sig på nordmanden, fandt man hurtigt ud af, at større fisk i vandet også havde fået øjnene op for det store norske angrebstalent.

Erling Braut Haaland har været fantastisk i denne sæson for første Red Bull Salzburg, siden Borussia Dortmund, men i 2017 var han interessant for Brøndby, der havde spottet det store talent i Molde, som han var skiftet itl nogle måneder forinden.

- Generelt vil jeg sige, at jeg synes, det er en uskik at kommentere alt for meget på dem, der spiller andre steder.

- Jeg konstaterer bare, at vi ikke var mere blinde, end at vi kunne se, han var ekstraordinær, og vi havde en snak med ham og hans far. Længere kom vi så heller ikke, siger Troels Bech til B.T.

Erling Braut Haaland skiftede 1. januar 2019 til Salzburg, og 1. januar 2020 er han altså flyttet til Dortmund, hvor han har fået en utrolig start på karrieren i Bundesligaen med ni mål i otte kampe.

I alt har Haaland scoret 40 mål i 33 kampe i denne sæson for Salzburg og Dortmund.

Det har også tidligere været fremme, at FC København var interesseret i Haaland. Han var i starten af 2017 til prøvetræning i FCK, men var også andre steder på visit og endte altså med ikke at skifte til Ståle Solbakkens mandskab.

Se også: Kendt fra 'Løvens hule': Nu går hun ind i Brøndby

Se også: Storklub lurer på Superliga-profil

Se også: Fremragende nyt for FCK-stjerne: - Virkelig dejligt