Brøndby-teenager efter drømmedebut: - Jeg blev helt forvirret

Den polske målsluger afgjorde kampen – og to lokale teenagere tændte for euforien på Sydsiden

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Det er aldrig slut, før den store polak har svinget tordenstøvlen og brugt hovedet. Kamil Wilczek var næsten blind passager i lange passager, men to gange i slutfasen eksekverede anføreren nådesløst – og så fik Brøndby den sejr, de i dén grad havde fortjent.

Han blev behørigt fejret af fansene på Sydsiden, men det var to 19-årige teenagere fra Vestegnen, der løb med broderparten af opmærksomheden denne søndag på Vestegnen.

Anton Skipper og Jesper Lindstrøm forhøjede kvoten af danskere til hele fire fra start. ’Jobbe’ scorede iskoldt til 1-0, Skipper gik ind i stedet for Paulus Arajuuri og dirigerede med sine langt ældre medspillere, som om han aldrig havde bestilt andet.

De fik besked til træningen lørdag og stak hurtigt hovederne sammen. Til gengæld fik ingen af dem sovet særligt godt op til kampen, der var simpelt hen for mange sommerfugle, der flagrede rundt under dynerne.

Iskold og rolig. Anton Skipper leverede en fornem indsats i sin Brøndby-debut. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er bare glad. Og lettet over, vi får en sejr. Jeg har ikke sovet så meget i nat, så det var rart at få nerverne lidt på afstand, indrømmer Anton Skipper Hendriksen.

- Jeg fik lidt højere puls. Man står næsten og bliver forpustet, når man får beskeden. Jeg snakkede med Jobbe lige efter, og vi var bare glade. Vi har glædet os, siger forsvarsspilleren, der som sin unge makker oplevede, at næsten enhver aktion fra de to blev højlydt applauderet af fansene.

- Det er jo bare Brøndby i en nøddeskal. De elsker deres egne, og de elsker, når spillerne gør det godt. Det er bare super fedt!

- Jeg blev rykket op i truppen i december, og lige siden har jeg prøvet af forberede mig på, at det kunne blive i den næste kamp, jeg skulle ind at spille. Der er jo svære perioder, og nogle gange ser det sort ud. Jeg synes, det har været en lang vej, men jeg var jo med i truppen i Polen og vidste, Paulus havde karantæne. Alligevel kom det lidt som et chok, at jeg skulle starte inde, siger debutanten.

Det kneb med at sove op til kampen – hvordan tror du det bliver bagefter?

- Jeg tror, at når adrenalinen på et tidspunkt har lagt sig, så sover jeg sgu nok meget godt. Jeg har oplevet en masse i dag, så det kan godt være, det bliver lidt svært…

Jens Martin Gammelby omfavner unge Jesper 'Jobbe' Lindstrøm efter scoringen til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Jesper ’Jobbe’ Lindstrøm var også i en tilstand af chok, da han iskoldt plaffede Brøndby i front i det 25. minut:

- Jeg stressede lidt. Jeg håbede bare at få bolden igen fra Simon Hedlund, for jeg var helt fri. Jeg skød bare på mål, og jeg ramte den helt fint. Den sad helt fint. Det var helt vildt. Det er de fans dernede på Sydsiden, man spiller for. De er fantastiske.

Det gør vel også indtryk at blive fejret så massivt dernede?

- Ja, 100 procent! Det giver kuldegysninger, og hårene rejste sig. Det er bare helt fantastisk. Nu skal jeg hjem og slappe lidt af, og så håber jeg, jeg kan falde i søvn, siger knægten efter sin anden Superligakamp. Nummer fire i alt for Brøndby, og så kan man godt komme i tvivl om selv det basale:

- Jeg må indrømme, at jeg faktisk var i tvivl, om målet talte. Jeg var helt forvirret. Jeg jublede lidt, men anede ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Jeg løb ud mod nogle af fansene. Jo… Det var surrealistisk at score for denne klub. Jeg ville lige være helt sikker, og så råber kommentatoren ens navn bagefter… Det gav bare kuldegysninger, siger Jesper Lindstrøm, der blankt indrømmer:

- Jeg var helt smadret efter første halvleg.

Drengen fra Brøndby Strand husker selvfølgelig også at rose fansene i høje toner.

- De er jo bare helt vanvittige.

Har du selv stået derude?

- Jeg har stået der, fra jeg var helt lille sammen med familien. Jeg ved, hvordan det er at stå derude, og lige nu er jeg ret sikker på, at de ikke skal hjem og sidde i sofaen. Jeg tror, de skal ud og drikke sig i hegnet, haha.

