Brøndby tordner videre

3-1 over Randers var et klart bevis på, at Brøndby er på vej mod bedre tider efter overbevisende første halvleg

Brøndby var revanchelystne, og fik den.

0-4 blamagen mod Randers for to uger siden gjorde ondt. Men de fik rejst sig og vandt 3-1 på baggrund af en stærk første halvleg, hvor de scorede alle målene.

Det skete ikke mindst på baggrund af en fortrinlig indsats af Mathias Kvistgaarden, der scorede to, og konstant var en trussel mod den vaklende Randers-defensiv.

Mathias Kvistgaarden scorede to og lagde op til Brøndbys tredje mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Håkon Evjen åbnede festen for Brøndby efter en situation, hvor Mathias Kvistgaarden var i oplæggerens rolle.

Jesper Sørensen har derved fået fuld bonus for sit systemskifte. 1-0 i sidste uge mod FCK og 3-1 over Randers fortæller alt om effekten af skiftet til et tre mandsforsvar.

Der er blevet lukket delvis af bagude og Brøndby virker meget mere solide ud. Samtidig virker spillerne mere trygge i det nye system.

Det blev en stor dag for Mathias Kvistgaarden med to scoringer i i Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

På tribunerne havde de 900 medrejsende Brøndby-fans en fest. De dominerende stemningsbilledet i Randers, hvor det var svært at høre hjemmeholdets fans, der forståeligt nok var skuffede over indsatsen og resultatet.

Til trods for sejren bliver Brøndby stadig hængende på sjettepladsen i mesterskabsspillet. Men nu har de fået kontakt til Randers.

Her er karaktererne for de to mandskaber: