Brøndby-træner indrømmer: 'Noget rod'

Rent spillemæssigt var det en ren tilståelsessag fra Brøndby- og mestertræner Niels Frederiksen.

- Det var på mange måder en typisk premierekamp, hvor begge hold ledte lidt efter timing og kvalitet, sagde han.

- Spændingsniveauet, nerven og intensiteten var høj, og det kom til at overstige den timing og kvalitet, som spillerne skal have på bolden, så derfor blev det lidt rodet med lidt rigelige fejl.

Omvendt var han godt tilfreds med både resultat og præstation – set i forhold til de mange profiler, der skulle erstattes til premieren.

-Ja, det er jeg. Det er et svært sted at spille, og AGF er et godt hold. Vi har vel hver vores halvleg.

- I dag var truppen jo god nok til at spille 1-1 i Aarhus. Det er klart, at vi har mistet gode spillere, og vi har da også øjne og ører åbne, men vi har også spillere, der skal have chancen for at vise, at nu er det dem, der skal spille.

Hans kollega David Nielsen hentede mindst uafgjort på tilfredshedsskalaen.

-Vi kommer til at stå lidt lavt til sidst, men ellers er jeg rigtig glad for det niveau, vi viser i dag. Jeg havde ikke set den fantastiske start komme, men dejligt at få set noget topniveau fra holdet, så vi kan arbejde ud fra det.

- Vi var det bedste hold over hele kampen, og det er stærkt gået af spillerne, sagde David Nielsen, der ikke mindst så en toppræstation fra sit nye forsvarsfyrtårn, Yann Bisseck.

- En imponerende debut, lød dommen.

Mestrene skuffer