Brøndby-træner nægter at tale om det: - Fisk!

Der er ingen tvivl om, at der snart sker ting og sager i Brøndby IF.

To transfers er nemlig lige på trapperne. Der mangler på nuværende tidspunkt kun de obligatoriske lægetjeks - og de bliver ordnet i løbet af den kommende uge.

Når de er overstået, bliver Mateusz Kowalczyk og Leopold Wahlstedt nye spillere på Vestegnen.

Tidligere på ugen kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at Brøndby betaler i omegnen af 10 millioner kroner for at købe Mateusz Kowalczyk i LKS Lodz i Polen, mens Leopold Wahlstedt fra Odd i Norge koster på den gode side af fire millioner danske kroner.

Carsten V. Jensen og Brøndby IF præsenterer snart to nye spillere. Foto: Jonas Olufson

Da Jesper Sørensen mødte pressen efter Brøndbys 1-2-nederlag til OB søndag aften, nægtede han dog at tale om de to transfers, der ser ud til kun at være dage væk.

- Har du en forventning om, at du har nye spillere til rådighed i næste weekend?

- Fisk.

- Fisk?

- Jamen, hvad har I? Jeg ved selvfølgelig mere, end I gør, men det skal jeg ikke stå og fortælle om her, desværre.

Hvis de to lægetjeks går som forventet, er der en mulighed for, at Mateusz Kowalczyk og Leopold Wahlstedt kan være en mulighed for Jesper Sørensen, når Brøndby gæster FC Nordsjælland næste søndag.

Jesper Sørensen mener, at angriberen skulle have haft et straffespark i første halvleg. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

På den anden side ville Brøndby-træneren gerne tale om en speciel episode i første halvleg af kampen mod fynboerne.

Her blev Mathias Kvistgaarden nedlagt i feltet, men dommeren valgte ikke at fløjte. Og da situationen blev vist på storskærmen efterfølgende, var hele Brøndby Stadion totalt uforstående.

Det var chefen på sidelinjen ligeledes. Meget endda.

- Som jeg ser det, så er det svært for mig at se, hvorfor det ikke er det. Det må jeg bare sige, svarede Jesper Sørensen, da han blev spurgt, om Brøndby blev snydt, inden han fortsatte:

- Men det er noget, der bliver set igennem på banen, uden for banen og i VAR-vognen. Og de mener ikke, der er straffe. Jeg ved det ikke, men jeg tror det i mange tilfælde vil give et straffespark, men det gjorde det ikke i dag.