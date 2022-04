Brøndby-træner: - Systemet er ikke religion for mig

Brøndby var suverænt kørende i Superligaen med en stime på ni sejre i træk, men nu er tendensen den stik modsatte.

Nederlaget mandag til FC København var holdets femte på stribe og det fjerde af fire mulige i Superligaens mesterskabsspil.

Brøndby-træner Niels Frederiksen peger på mentaliteten som et afgørende aspekt.

- De her stimer i fodbold fortæller noget om, at der er meget mentalt i fodbold. Hvis du vinder kampe, så er det selvforstærkende, og taber du kampe, så kan det have den modsatte effekt. Det arbejder vi benhårdt for at få vendt, siger han til Brøndbys hjemmeside.

I de fem kampe, Brøndby har tabt, har holdet ikke formået at score.

Sammen med resten af trænerne har Niels Frederiksen forsøgt at eksperimentere lidt med holdets formation ved at spille mere offensivt, men indtil videre uden held.

- Systemet er ikke religion for mig. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi prøver at få det optimale ud af vores spillere og trup. I perioder kan det hjælpe at lave små justeringer i systemerne, vi spiller.

- Der er nemlig også noget mentalt i det, hvis vi har en periode, hvor tingene ikke flasker sig, så kan forandringer give noget positivt til den enkelte spiller og holdet, hvilket giver noget energi, siger Brøndby-træneren.

Som følge af den negative stime er Brøndby dumpet ned på femtepladsen i landets bedste fodboldrække.

Holdet er fire point efter AaB, der ligger på tredjepladsen. Nordjyderne skal søndag klokken 14 i aktion mod Silkeborg, der har samme antal point som Brøndby på fjerdepladsen.

Holdet fra den københavnske vestegn tager selv imod FC Midtjylland mandag aften.