Brøndby vandt kæmpe drama: Dobbelt målscorer, straffespark og udvisning!

Kamil Wilzcek skød Brøndby tilbage på rette kurs i en vild kamp mod et velspillende og fightende Vendsyssel-hold

HJØRRING (Ekstra Bladet): Brøndby kom søndag eftermiddag tilbage på sejrssporet efter tre nederlag til FCK, Esbjerg og Genk.

2-1 blev det i en dramatisk match mod oprykkerne fra Vendsyssel, der havde fortjent at få noget ud af anstrengelserne. Men Kamil Wilczek og dennes målnæse ville det anderledes i Nordjylland.

Hjemmeholdet lugtede tydeligvis blod efter Brøndbys dårlige periode, og Vendsyssel kom blæsende fra start.

Særligt Seyi Adekoya havde fart på over sin kant og bragte Anthony Jung i forlegenhed flere gange. Allerede efter to minutter gik Adekoya lige mod Schwäbe efter en dribletur, men vinklen blev for spids.

Efter et kvarter var den gal igen, da Simon Tibbling mistede bolden på midtbanen, og Adekoya-raketten blev skudt af og fløj fra alt og alle i omstillingen. Marvin Schwäbe tøvede på vej ud af sit mål og trak sig klogeligt fra løbeduellen med Vendsyssel-lynet. Det gjorde, at den tyske keeper med det yderste af neglende kunne parere afslutningen ved stolperoden.

Få minutter senere tog Schwäbe faktisk løbeduellen med Adekoya, som trak forbi målmanden uden for feltet. Denne gang kom Kabongo på tværs på stregen og reddede kastanjerne ud af ilden.

Som de læsere, der har holdt ved så længe, nok kan fornemme, havde Brøndby store vanskeligheder med værternes lange, direkte bolde, og Benedikt Röcker så slet ikke ud til at være klar til kamp.

Brøndby sad på det opbyggende spil men blev sjældent rigtig farlig. Med ti minutter tilbage af første halvleg fik Joel Kabongo dog en kæmpe chance, da han ekspederede kuglen på undersiden af overliggeren efter et velslået Fisker-hjørne.

Så var hjemmeholdet advaret, men det var Kamil Wilczek egentlig ligeglad med, da han få minutter inden pausefløjt viste sit medfødte goalgetter-gen.

Den polske angriber modtog bolden lidt uden for feltet, lavede et par enkelte træk, vendt mod målet naturligvis, inden han med største selvfølge klaskede kuglen ind via fjerneste stolpe.

Fortjent var føringen ikke, men Kamil Wilczek har før været forskellen i tætte kampe. Denne gang var målet endda af høj, høj kaliber.

Det var igen Joel Kabongo, der først fik tilskuerne op af sæderne på Nord Energi Arena i anden halvleg. Copy paste fra første akt, for igen måtte tværstangen redde Nicolai Flø på et hjørnespark. Sort uheld for den unge stopper.

Ganske sigende for kampen, så kunne Vendsyssel ikke få bolden det sidste stykke over stregen, og Brøndby, ja, de havde Kamil Wilczek.

Med godt 20 minutter igen sendte Simon Tibbling en flænsende aflevering ned gennem værternes forsvarskæde. Ante Erceg var i tydelig offside, men lod bolden ligge, og så dukkede Wilczek og viste på ny sin kølighed foran mål, da han satte Flø med et lille træk og fordoblede føringen.

Vendsyssel fortsatte med at udfordre Brøndbys skrøbelige defensiv efter 2-0-målet, og med et kvarter igen fik hjemmeholdet en hjælpende hånd af Joel Kabongo, der, ifølge dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, holdt fast i Sander Fischer i feltet.

Straffesparket udnyttede indskiftede Emmanuel Ogude, selv om Schwäbe fik en handske på.

Tættere kom Vendsyssel dog ikke på - heller ikke selv om Joel Kabongo fik sit andet gule kort i tillægstiden og Jens Martin Gammelby måtte redde på stregen i kampens sidste aktion. Hvilket drama i Hjørring!

