1-0, 0-1 og 0-1: Et helt anderledes Brøndby

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København må højst sandsynlig kigge langt efter europæisk fodbold i næste sæson. Det bliver i hvert fald ikke genvejen gennem pokalturneringen, der skal sikre billetten.

For Brøndby trak sig søndag sejrrigt ud af årets første derby, da gæsterne gentog bedriften fra november og vandt 1-0 i Parken. Derfor er Alexander Zornigers tropper videre til kvartfinalen i pokalturneringen - og samtidig oppe på tre triumfer på stribe i slaget om København.

Og magtbalancen i den danske hovedstad er for alvor ved at tippe over mod Vestegnen. Det ved de også godt i Brøndby.

- I tidligere sæsoner, hvor jeg har været her, er man gået ind til kampene i Parken som stor underdog. Den følelse har jeg ikke længere. Det havde vi ikke i dag (søndag , red.) og den havde vi heller ikke sidste gang, vi spillede her. Man føler sig nærmest som favoritter herinde, og sådan har det ikke været før i tiden, siger Christian Nørgaard.

Brøndby hentede tredje derby-sejr på stribe og sendte FCK ud i pokal-mørket. Foto: Lars Poulsen

Brøndby-spilleren mener, det har været en langvarig proces, som de tidligere trænere Auri Skarbalius og Thomas Frank satte i gang, men som først for alvor har taget form med Zornigers ankomst sidste sæson.

- Der er virkelig blevet lagt på i Brøndby. Og det er selvfølgelig kulmineret med Alexander, der er kommet med en speciel spillestil. Det er meget underholdende både at se Brøndby, men også at spille for holdet. Det giver et løft, og det gør, at vi går ind med en selvtillid, vi ikke har haft før, siger Nørgaard.

Det var tydeligt, at Brøndby satte gang i opgøret med tro på tingene. Gæsterne viste format i første halvleg, hvor FC København var på hælene – og her blev ramt af kampens enlige scoring. Sat ind af polske Kamil Wilczek, der udnyttede kaos i københavnernes defensiv.

Brøndby-spillerne kunne lade sig hylde af fansene efter slutfløjt. Foto: Lars Poulsen

Struktur og succes går ofte hånd i hånd. Og mens FCK er ved at bygge op, har Brøndby i en længere periode nydt godt af et uforandret fundament. Lige nu kan det afmåles i styrkeforholdet mellem de to klubber. Og det illustrerer forandringen, mener Alexander Zorniger.

- Da jeg husker tilbage på min første Brøndby-kamp mod FCK, var alle totalt tilfredse med det uafgjorte resultat dengang og måden, vi spillede mod dem på. Nu er vi på et højere niveau. Det er ikke målt i forhold til dem, for de er i en speciel situation med at opbygge et hold, siger Brøndby-træneren.

Hos FC København erkender en af den nye byggesten, Viktor Fischer, at han er vendt hjem til et mandskab, som lige nu savner den selvtillid, som ellers normalt er en del af klubbens DNA. Men et Europa-eventyr er ikke umuligt endnu, fastslår landsholdsspilleren, som viste fornemme takter, da han fik sin debut i anden halvleg.

- Begynder vi at få gang i selvtilliden igen, kommer vi til at vinde flere kampe i træk, og så tror jeg ikke, at der ikke så langt op, siger Fischer.

- Lige nu er der langt. Vi skal vende de der dårlige tanker og den der lidt lave selvforståelse, vi har lige for tiden. Vi skal have det løftet op til der, hvor det hører hjemme, siger han.

Ståle efter nyt derby-nederlag: Derfor gik det galt mod Brøndby



