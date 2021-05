- 16 års pinsler er blevet forløst

Brøndby-ejer Jan Bech Andersen er stolt over med mesterskabet endelig at kunne yde noget til klubbens supportere

For Brøndby-ejer Jan Bech Andersen var mandag naturligvis en festdag. For ham markerede klubbens 11. mesterskab enden på en forfærdelig tørke - og begyndelsen på en ny storhedstid:

- 16 års pinsler og smerte er blevet forløst i dag, og nu er det en ny start, som jeg ser det.

- Det ligger i vores selvforståelse, at vi er en storklub - det kan man bare se på den opbakning, der er her i dag. Det er meget få klubber forundt. Jeg er bare glad for at give lidt tilbage.

- Det, der betyder mest, er at give noget tilbage til dem, siger han og peger på alle Brøndby-fansene.

- Og så glæder jeg mig utroligt meget over, at vi er nået dertil, hvor vi er nået. Det var der ikke mange, der havde troet. Heller ikke os selv - at det skulle gå så hurtigt, siger han til 3+.

Brøndby-ejer Jan Bech Andersen er glad for, at han kan være med til at give klubbens fans valuta for pengene. Foto: Lars Poulsen

Målsætningen blev ellers formuleret sidste år, og det var, at Brøndby inden for fem år skulle kæmpe med om det danske mesterskab. Den er altså allerede indfriet, og derfor må ledelsen i Brøndby finde på noget nyt.

Det har Jan Bech Andersen god tid til nu - men det er noget andet, der presser sig endnu mere på, forklarer han med et stort smil.

- Jeg skal i hvert fald have en Ramlösa - det kan godt være, at det bliver med citrus i dag.

- Og så skal jeg finde en skærm og se, hvordan det så ud, da der blev fløjtet af, fortæller Jan Bech om Brøndby-fansenes festlige invasionen af grønsværen på Brøndby Stadion, da dommer Jakob Kehlet fløjtede af.

