16 millioner kroner var ikke nok

Viborgs Lucas Lund var Brøndbys absolutte førsteprioritet, da Mads Hermansen blev solgt til Leicester for et beløb på den gode side af 50 millioner kroner.

Det var den 23-årige Viborg-keeper, som var plottet ind som den kvalificerede afløser, der kunne løfte opgaven mellem stængerne på Vestegnen.

Lucas Lund stod øverst på Brøndbys ønskeliste, men Viborg ville ikke sælge ham til en rival i Superligaen. Foto: Jens Dresling

Brøndby var tilsyneladende så ’forelsket’ i Lucas Lund, at klubben var parat til at betale et beløb i omegnen af 16 millioner kroner for keeperen, erfarer Ekstra Bladet.

Der ville således være tale om en rekordtransfer for Brøndby, når det handler om indkøb til målmandsposten.

Som Ekstra Bladet forstår det, var Lucas Lund også parat til den nye udfordring i Brøndby. Til gengæld bremsede Viborg den mulige handel.

Viborg ville ikke sælge en af deres store og markante profiler til en af rivalerne i Superligaen. Klubben vil tilsyneladende hellere sælge Lucas Lund til udlandet på et senere tidspunkt.

Det kan blive i vinterpausen eller næste sommer.

Det bliver i hvert fald ikke Brøndby, der får glæde af den talentfulde 23-årige keeper, der i sidste sæson havde et storslået år i Superligaen.

Det er formentlig planen, at Lucas Lund skal sælges til udlandet i løbet af de næste to transfervinduer. Foto: Jens Dresling

I sommervinduet har Viborg allerede solgt Anton Gaaei til Ajax for 30 millioner kroner. Et beløb, der kan stige til 40 millioner kroner. Derudover er Elias Achouri solgt til FC København for 22,5 millioner kroner.

Lucas Lund har kontrakt med Viborg frem til udgangen af 2025.

Da det glippede med Lucas Lund, fik Brøndby siden en kurv af Leopold Wahlstedt, der ellers var tæt på et skifte fra Odd til Vestegnen. Men Brøndby bød i første omgang ikke et højt nok beløb til, at Odd ville acceptere et salg.

Men svenskeren fortrød også i sidste øjeblik, da Blackburn kom på banen og tilbød en kontrakt, hvor han kunne tjene det dobbelte i Championship-klubben.

Nu endte Brøndby i stedet med en lejeaftale med Patrick Pentz, der er kommet til fra Bayer Leverkusen.

Pentz er lejet med en købsoption. Brøndby skal dog betale i niveauet 18 millioner kroner, hvis klubben vil beholde den østrigske landsholdskeeper ud over denne sæson.