49 dage siden: Forudså ny Brøndby-træner

Da Brøndby 14. november meldte ud, at Niels Frederiksen var færdig, bød Thomas Gravesen straks ind med, at Jesper Sørensen kunne blive ny cheftræner

For halvanden måned siden, da Niels Frederiksen blev fyret, var der ikke mange, der pegede på, at Jesper Sørensen skulle være ny Brøndby-cheftræner.

Fodboldekspert Thomas Gravesen mente dog, at det godt kunne blive ham. Det var naturligvis bare et gæt, men han var også den eneste, som 'Graver' satte navn på.

- Det var fint nok. Det var fedt, siger landsholdslegenden med et smil om sit bullseye-gæt, da Ekstra Bladet taler med ham, kort efter at Brøndby har præsenteret sin nye træner.

- Det kan være, at jeg syntes, at han var den bedste, fordi jeg så hans U21-landshold og blev blown away af de unge gutter på Vejle Stadion. Det var derfor, jeg pegede på ham.

- Jeg synes, at han er et fremragende valg. Den måde, han har fået U21-landsholdet til at spille på, viser, at han helt klart er den rigtige mand til Brøndby-jobbet.

49-årige Jesper Sørensen, der var assistenttræner i to et halvt år i Brøndby, er ny mand i spidsen for Superliga-klubben. Foto: Lars Poulsen

Gravesen mener, at valget af Jesper Sørensen er ambitiøst.

- Ja, for pokker da. Han har vist, at han er tro mod sig selv. Han er tro mod den måde, han spiller fodbold på.

14. november - samme dag, som Niels Frederiksens fyring blev meldt ud, gættede Gravesen på den nye Brøndby-boss.

- Jesper Sørensen er U21-landstræner og har været i Brøndby. Det er bare det første bud, sagde eksperten.

- Jeg synes, at U21-landsholdet har spillet godt, så Jesper Sørensen kunne være et bud, men når det er sagt, så ved vi slet ikke, hvad den nye ejerkreds går efter. Skal det være et internationalt navn?