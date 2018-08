80 minutter i undertal: Brøndby sejrede efter forfærdelig start

BRØNDBY: Brøndby er klar til knockout runden til Europa League-gruppespillet. Efter 2-1 i returkampen mod Subotica og en samlet sejr på 4-1 venter belgiske Genk nu i de to afgørende opgør de næste uger.

Men der skal helt andre takter frem i de to kommende opgør, hvis Brøndby for første gang i 12 år skal med i et europæisk gruppespil.

Formstærke Genk er storfavoritter til at løse billet til gruppespillet over to kampe mod Alexander Zornigers tropper. Belgierne bliver med garanti en meget stor mundfuld for Brøndby.

Hany Mukhtar, Kamil Wilczek og de øvrige Brøndby-spillere skal hive to ekstraordinære præstationer frem, hvis Brøndby skal i gruppespillet og samtidig sikre sig en indtægt i niveauet 50 mio. kr.

Alexander Zorniger har slidt med at få sit mandskab til at spille kaos-fodbold, hvor de er aggressive med et højt pres i længere perioder af kampene.

Fik direkte rødt

Torsdag aften blev Subotica aldrig for alvor en trussel mod Brøndby, selv om serberne spillede 11 mod 10 i mere end 80 minutter.

Serberne evnede ganske enkelt ikke at spille sig frem til store chancer. Og frem for alt magtede de ikke at sætte Brøndby under pres.

Brøndby blev reduceret til ti mand, da Joel Kanongo fik direkte rødt, efter han skubbede Dejan Djenic i ryggen. Forud for det havde Paulus Arajuur lavet en tåbelig tilbagelægning, som Djenic opfangede.

Dominik Kaiser, der også scorede i det første opgør, blev Brøndbys målscorer midtvejs efter pausen. Tyskeren har på trods af matchvinderrollen slidt lidt med at finde topformen i starten af sæsonen.

Subotica fik ganske unødvendigt lov at udligne, da Marvin Schwäbe gav en returbold på en flad afslutning. Efter en fin start har Brøndbys tyske målmand nu været involveret i scoringer i de to seneste kampe.

Kamil Wilczek sikrede Brøndby sejren i dommerens tillægstid, da han scorede i et tomt mål efter keeperen havde været på skovtur.

Alexander Zorniger fik set, at Jens Martin Gammelby er ved at vænne sig til de krav, som tyskeren stiller i Brøndby. Han efterlod et fint indtryk som højre back og spillede også fornuftigt de sidste 20 minutter som venstre back. Men tyskeren fik også i perioder set, at forsvaret savnede en styrmand i bagkæden.

