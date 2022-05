Åbner politisag efter topkamp

Brøndby fik endelig en sejr, da man søndag aften slog AaB 3-1 på Aalborg Portland Park.

Alligevel var der ballade på udebaneafsnittet, hvor boden bag tribunen undervejs måtte lukkes af hensyn til personalets sikkerhed.

Det oplyser AaB's administrerende direktør Thomas Bælum til bold.dk

- Der var en episode i udebaneafsnittet, hvor der var håndgemæng med en af vores bodfolk. Det startede med, at der blev taget nogle ting, som der ikke blev betalt for, og det var det, som vores bodpersonale reagerede på, og så startede konfrontationen, siger Thomas Bælum til bold.dk og kalder episoden for uacceptabel.

Ifølge en medarbejder fra AaB er personalet blevet oplyst, at der blandt andet skulle være blevet taget kvælertag på en medarbejder.

Det er uvist, hvor mange personer der var involveret i episoden, men Nordjyllands Politi bekræfter over for bold.dk, at man har åbnet en sag.

De fleste var glade på udebaneafsnittet, men der var ballade i en af boderne bag tribunen. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Sport

Brøndby vandt kampen 3-1 på to mål af Simon Hedlund og et enkelt af Mathias Kvistgaarden. AaB blev reduceret til ti mand kort før pausen, da Iver Fossum så direkte rødt.

AaB reducerede til 1-3 med ti minutter tilbage, inden Rasmus Thelander måtte samme vej som Fossum kørt før tid.

Resultatet betyder, at AaB og Brøndby er á point forud for sidste runde, hvor Brøndby hjemme tager imod Silkeborg, mens AaB skal en tur til Parken. Nordjyderne har klart bedre målscore og skal derfor 'blot' matche Brøndbys pointhøst.