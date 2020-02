Ærgerlig anfører: - Tyndt straffe

- Helt ærligt var det tyndt dømt. Når dommeren dømmer straffe så sent i en kamp, skal han være 100 procent sikker.

Brøndbys anfører Andreas Maxsø var ikke enig i, at Kevin Mensah begik noget ulovligt i nærkampen med sin gamle ven fra Viborg-tiden, Kristoffer Pallesen.

Tværtimod.

- Jeg har lige genset situationen, og Kevin Mensah var helt klart først på bolden, sagde Andreas Maxsø til Ekstra Bladet.

Sådan opfattede dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke situationen, mens ofret, Kristoffer Pallesen kun kunne bidrage med en forklaring om, at han var blevet ramt af et eller andet i det kriminelle felt.

Inden det tvivlsomme straffespark havde Andreas Maxsø markeret sig i den nye rolle som anfører.

Da Brøndby i løbet af to minutter var kommet bagud med 2-0, kaldte Brøndby-anføreren holdkammeraterne sammen i en rundkreds, mens AaB'erne var i fuld gang med at fejre Tom van Weerts andet hovedstødsmål.

- Når AaB kan score to mål så hurtigt, kan vi gøre det samme. Det var noget i den retning, at jeg sagde, forklarede Andreas Maxsø, hvis medspillerne ikke var helt så hurtige som AaB'erne og brugte seks minutter til at få balance i regnskabet.

- Efter udligningen lod vi AaB få initiativet tilbage. Det var en klar fejll. Vi skulle have fortsat med at køre på, konstaterede Andreas Maxsø, der ikke var alene om at mene, at dommerpræstationen ikke var i top.

Således blev assistenttræner Martin Retov præsenteret for et rødt kort, da han fortalte fjerdedommer Sandi Putros, at dommerpræstationen var ringe.

Martin Retov burde ellers vide bedre, da Sandi Putros meget sjældent kan forlade en kamp uden at gøre sig bemærket på en eller anden måde.