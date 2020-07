Ærgrelse i Brøndby: - Det ser sort ud

PARKEN (Ekstra Bladet): Niels Frederiksen fiskede sin iPhone frem og trykkede ind på Livescore.

Brøndby-træneren var blevet bedt om at vurdere Brøndbys mulighed for at snuppe bronzen fra AGF.

- Øjeblik, sagde han og så ned på skærmen.

- 1-0 AGF… Jeg vurderer det som besværligt, sagde Brøndby-træneren, der heller ikke havde regnet med hjælp fra FC Midtjyllands nykårede mestre.

Bronzen og en mulig tur ud i Europa er otte point væk, og de blågule har brug for et mirakel i de tre sidste kampe.

De var selv pisket til en sejr i Parken søndag, men måtte 'nøjes' med 0-0.

- Vi er skuffede, for vi skulle have vundet. Vi føler, at vi var det bedste hold i de fleste perioder.

- FCK har også deres perioder, men jeg synes, at vi er bedst og skaber det, der skal til, lød det fra Niels Frederiksen.

Andreas Maxsø og Brøndby blev noteret for endnu et clean sheet. Foto: Lars Poulsen

Ekstra bittert var det, at det var et fejlagtigt hævet flag fra linjedommeren, der til allersidst forhindrede en sjælden Brøndby-triumf i Parken.

- Der var ikke offside på Anis, men jeg kan og vil ikke stå og pibe over det. I torsdags fik vi et mål mod FC Nordsjælland, hvor der var offside, men hvor det ikke blev dømt.

- Sådan går det op og ned, men lige nu er det ærgerligt, sagde Niels Frederiksen, der med rette roste sit mandskab for indsatsen i nationalarenaen.

Brøndby fik endnu et clean sheet, og selv om holdet blot har vundet to gange i mesterskabsspillet, har de kun tabt en og været bedre end FCK i de to indbyrdes opgør.

Men det rækker ikke til metal, for da Brøndby-bussen var trillet fra Parken, gjorde den tidligere FCK’er Casper Højer Nielsen det til 2-0 i Aarhus.

- Det ser sort ud. Det har hele tiden været vores mål at nå Europa, så det er en skuffelse for alle i Brøndby.

- Selvfølgelig rammer den lidt, men vi må også være realistiske, lød det fra Jesper Lindstrøm, der som alle andre i Brøndby-lejren ærgrede sig gul og blå, da turen igen gik mod Vestegnen.