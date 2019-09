Ærlig Brøndby-boss: - Jeg er gal

- Jeg er skuffet og irriteret, men også sur. Nej, jeg vil godt sige, at jeg er gal.

Træner Niels Frederiksen havde svært ved at finde det rette ord for Brøndby-spillerne store maveplasker i Esbjerg.

Sejren på 3-1 var den femte i træk til vestjyderne, som har udviklet sig til være Brøndbys store mareridt.

Det var ikke fordi, at der var meget hokus pokus i, hvad vestjydernes midlertidige træner Claus Nørgaard diskede op med.

Vikaren havde valgt at rulle diverse eksperimenter tilbage og bruge spillerne, hvor de er bedst.

Esbjergs vikarierende træner Claus Nørgaard havde rullet flere forgængeren John Lammers initiativer tilbage (Foto: Frank Cilius, Ritzau/Scanpix)

Han dumpede det arbejde, som forgængeren John Lammers var i gang med, og som først på ugen kostede hollænderen jobbet trods stor succes med oprykning og bronzemedaljer.

Således var Jacob Lungi Sørensen tilbage på midten efter at være forbi midterforsvaret, hvor han kronede en fornem kamp med at score sejrsmålet til 3-1.

Det skyldes ikke, at far, Lars Lungi Sørensen sad på trænerbænken.

- Når jeg spiller, hører jeg ikke ret meget på grund af larmen, siger Jacob Lungi Sørensen, som ikke skjuler, at det er på midten, at han helst vil spille.

- Jeg vil gå med til, at det var en sejr for John (Lammers, red), fordi han var en populær træner.

- Når det er sagt, har Claus Nørgaard formået at få energi på holdet, men jeg synes, at det vil være tidligt at tale om et vendepunkt.

Energien mundede sig ud, at Esbjerg fra start var aggressive, og det gav hurtigt bonus, da Adrian Petre hurtigt bragte vestjyderne foran, og kort efter kunne Joni Kauko headede Esbjerg på 2-0, fordi Brøndbys forsvar trods tre udskiftninger i landskampspause fortsat et åbent hus.

Esbjerg fik dygtigt afværget panik, da Dominik Kaiser med et drømmemål på frispark skabte spænding næsten på samme tid, som den tilbagevendte Joni Kauko måtte udgå med en fiberskade.

Selv om Niels Frederiksen efter udsagn skældte ud i pausen og skifte to spillere ud, fik Brøndby aldrig skabt en eneste målchance i 2. halvleg.

- Det er den dårligste Brøndby-kamp i denne sæson, kom det fra en ærlig Niels Frederiksen.

