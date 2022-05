Ærlig Niels Frederiksen: - Vi er det dårligste hold

De forsvarende danske mestre er det dårligste hold i top-6.

Det kan lyde absurd, men det er ikke desto mindre sandheden, efter Brøndby søndag tabte 2-1 til Randers efter at have været en mand i overtal i over en time.

I hvert fald, hvis man spørger cheftræner Niels Frederiksen:

- Vi møder de bedste hold i landet, og lige nu må vi konstatere, at vi er det dårligste hold i top-6. Der er slet ikke noget at diskutere. Vi spiller 70 minutter 11 mod 10 mod det hold, der lå nummer seks inden i dag, og den kamp taber vi, lyder de ærlige ord.

Søndagens nederlag betyder også, at Brøndby får udbygget deres negative klubrekord, så den nu lyder på hele syv nederlag i træk.

Og den situation havde Niels Frederiksen ikke set komme.

- Det overrasker mig. Det kommer lidt bag på mig, at vi står her efter syv kampe og ikke har fået point.

- Jeg vidste godt, da vi startede turneringen op efter pausen, at der var en risiko for, at det kunne vende lidt rundt, efter der også var mange marginaler, der gik vores vej i efteråret i vores lange stime. Men jeg havde da ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at vi skulle tabe syv i streg. Det må jeg være ærlig at sige.

- Vi må arbejde videre, og spillerne viser stadigvæk en fin energi og gør alt, hvad de kan. Jeg kan ikke sætte en finger på det, men jo flere nederlag, vi får, jo sværere bliver det at vende.

Efter nederlaget indtager Brøndby nu en sjetteplads i Superligaen.