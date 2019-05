Afsløring: Brøndby med spektakulært bud på FCM-profil

Forholdet mellem Brøndby og FC Midtjylland har ikke ligefrem været hjerteligt de senere år. I sidste sæson bød FC Midtjylland på Brøndbys Simon Tibbling uden det endte med en transfer. Nu er der så Brøndby, der er på banen i forsøget på at kapre en spiller hos de midtjyske rivaler.

Ekstra Bladets kan således afsløre, at Brøndby intenst jagter FC Midtjyllands Marc Dal Hende, der ligner en mand på vej væk fra klubben i sommerens transfervindue.

Alsidig type

Brøndby har således indledt jagten på forstærkninger på et tidspunkt, hvor klubben endnu ikke har den nye cheftræner på plads, selv om den nye sæson begynder om blot to måneder.

Marc Dal Hende havde stor andel i mesterskabet i sidste sæson. Nu har Brøndby kastet kærligheden på den 28-årige back og kantspiller. Spørgsmålet er nu om Dal Hende vil til Brøndby og midtjyderne vil sælge til rivalerne. Foto: Claus Fisker.

Det ventes, at Brøndby vil være parat til at byde i niveauet fem-seks millioner kroner for at købe 28-årige Marc Dal Hende fri af kontrakten med FC Midtjylland.

Dal Hende har kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2021. Men han har ikke været lige så fremtrædende i denne sæson som i mesterskabssæsonen. Præstationerne har været langt mere svingende, og han har ikke virket tilfreds med flere bænketure her i foråret.

Brøndby kan sagtens havne i konkurrence med et muligt udenlandsk eventyr, som har stået på dagsordenen hos FCM-profilen.

Fysisk stærke Dal Hende er en alsidig type, der vil passe godt til den måde, Brøndby spiller på. Han kan dække flere positioner i venstre side af banen, hvor Brøndby har været stærkt udfordret i denne sæson. I nødstilfælde kan han også træde ind i midterforsvaret.

Hvis det lykkes Brøndby at hente Marc Dal Hende, vil det også være et kraftigt signal til Anthony Jung om, at han skal skynde sig at finde en ny klub i sommerens transfervindue. Den 27-årige tysker har længe lignet en spiller, der har tankerne alle mulige andre steder end på Vestegnen. Han er en færdig mand i Brøndby.

Hjem til Sjælland

Marc Dal Hende spillede ungdomsfodbold i Dragør, Kastrup, B 93 samt KB, inden karrieren begyndte at tage fart i først Viborg siden AB. Men det var reelt først, da han kom til superligaoprykkerne fra FC Vestsjælland i 2013, han for alvor begyndte at viser tænder på den store fodboldscene.

Siden røg han til SønderjyskE, og efter blot halvandet år købte FC Midtjylland ham fri i begyndelsen af 2017. Planen var dengang, at han først skulle skifte i sommeren 2017, men han endte med et skifte i begyndelsen af året.

Marc Dal Hende havde stor andel i det danske mesterskab i sidste sæson, hvor han fra sin position enten i venstre forsvarsside eller på midtbanen scorede hele 11 mål i 24 kampe.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Marc Dal Hendes agent, Michael Johansen fra Pro XI.

