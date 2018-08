Afsløring: Topklub jagter ung Brøndby-komet

Gent vil have Joel Kabongo, men sportsdirektør Troels Bech afviser at sælge U21-landsholdsspilleren, selv om den belgiske klub skulle være klar til at betale 15 mio. kr.

Brøndby-sportsdirektør Troels Bech har travlt med at sige nej!

Klubben fra Vestegnen har flere interessante spillere på hylderne, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøger den belgiske topklub Gent at hente forsvarskometen Joel Kabongo.

Belgierne skulle være klar til at betale to mio. euro – ca. 15 mio. kr. – for U21-landsholdsspilleren, men svaret fra Troels Bech er nej.

Brøndby er ikke interesseret i at sælge Joel Kabongo.

Den 20-årige midterforsvarer har fået sit gennembrud i denne sæson og er blevet en fast del af Alexander Zornigers planer.

Han har leveret stribe gode præstationer, og det har de også bemærket i Gent.

Belgierne er på udkig efter en ung, venstrebenet midterforsvarer. Joel Kabongo passer på den profil, men Gent er stødt ind i udfordringer på Vestgenen.

For Brøndby har allerede lavet et par store salg i dette transfervindue (Frederik Rønnow til Frankfurt og Christian Nørgaard til Fiorentina) og forventer at komme ud af 2018 med et overskud på 12-22 mio. kr.

Brøndby er med andre ord ikke presset til at skulle hente yderligere penge på transfermarkedet lige nu, og det ville efterlade et hul – og formentlig en rasende Alexander Zorniger – hvis Masterclass-spilleren Kabongo blev solgt kørt før transfervinduets lukning.

Joel Kabongo får ikke lov at forlade Brøndby endnu. Klubben afviser at sælge forsvarskometen. Foto: Lars Poulsen

Joel Kabongo underskrev i julen 2016 en fem-årig kontrakt med Brøndby, og klubben er uden tvivl meget tilfredse med at have en af deres egne drenge på en billig kontrakt helt frem til udgangen af 2021.

Desuden er Brøndby presset af reglen om egenudviklede spillere, så også på det punkt vil det gøre ondt at slippe Kabongo.

Gent har de seneste år haft et godt øje til danske spillere og er i det hele taget meget aktive på det skandinaviske marked.

Nicklas Pedersen, Jesper Jørgensen, Lasse Nielsen og senest Anders ’AC’ Christiansen har spillet for belgierne, der også inden har haft den tidligere Brøndby-spiller Magnus Eriksson og eks-FCK’eren Erik Johansson i truppen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Gent, der i sidste sæson sluttede som nummer fire i den belgiske liga, også interesseret i FC Københavns Peter Ankersen.

Gent kan torsdag aften kvalificere sig til Europa Leagues gruppespil. Det kan Brøndby også, men det kræver et mindre mirakel mod Genk.

Klubben fra Vestegnen tabte for en uge siden 2-5 i Belgien, men det var uden en karantæneramt Joel Kabongo.

Se også: Skriver historie efter stjerne-salg: Million-eksplosion på vej i Brøndby

Se også: Officielt: Duncan i overraskende klubskifte efter polsk nedtur

Brøndbys nye stjerne: Drengen fra Vestegnen

Superligaen indefra: Tibbling kan blive rekorddyr FCM-spiller