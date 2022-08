Afviser Brøndby blankt

De blå-gule skal fordoble buddet på Viborg-backen Christian Sørensen for at komme i betragtning

Stor nedtur for Brøndby bare en uge før transfervinduet lukker.

De blå-gule må kigge langt efter en aftale med Viborg-backen Christian Sørensen, som klubben ellers bød på i sidste uge.

Viborg har tænkt over sagerne og har blankt afvist at sælge.

Brøndbys bud lå i første omgang omkring 3,5 mio. kr., men det frister på ingen måde de grønblusede.

Christian Sørensen bliver i manges øjne set som den bedste venstreforsvarer i Superligaen. Han har været en åbenbaring siden oprykningen med Viborg sidste sommer.

Senest stod han bag oplægget til Jacob Bondes scoring på udebane mod West Ham, og han var sidste sæson med afstand den mest chanceskabende spiller i Superligaen.

Blas Riveros blev skadet i opgøret mod Basel og er ude indtil oktober. Foto: Lars Poulsen

Selv om Brøndby har Blas Riveros og Kevin Mensah til posten, så betyder skader til begge nu, at Christian Cappis på det seneste har vikarieret på pladsen.

Derfor er Christian Sørensen pludselig i Brøndbys sigte.

Det bliver imidlertid ikke ukompliceret at få den handel i hus.

Viborg sigter efter en million euro - 7,5 mio. kr. Med andre ord skal Brøndby fordoble sit bud for at nå Viborgs forventninger.

Den afstand er massiv, ikke mindst fordi Christian Sørensen er fyldt 30 år, og dermed ingen gensalgsværdi vil have for Brøndby.

Viborgs krav skal ses i lyset af, at klubben ser Christian Sørensen som en lederskikkelse på holdet, og de skal have penge til at finde en afløser.

Buddet på Sørensen er en del af en hektisk afslutning på vinduet for Brøndby, der også inkluderer jagt på angriberen Ohi Omoijuanfo i Røde Stjerne.

Hverken Brøndby eller Viborg har ønsket at kommentere sagen.

