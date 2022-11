Afviser: - Det er ikke GFH

Mandag morgen faldt en bombe i Brøndby IF, da klubben meldte ud, at den havde ophævet samarbejdet med cheftræner Niels Frederiksen.

Beslutningen om at skifte ud på trænerposten kommer bare få uger efter, at Brøndby annoncerede Global Football Holding (GFH) som de nye ejere af klubben.

Foto: Emil Agerskov

Men ifølge fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, er det ikke de nye ejeres beslutning at fyre Niels Frederiksen.

- Overhovedet slet ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er ikke et endeligt ejerskifte endnu. Så beslutningskraften ligger i den nuværende direktion og bestyrelse, siger Carsten V. Jensen.

Til presseseancen i forbindelse med Niels Frederiksens stop, understregede både 'CV' og Niels Frederiksen, at de var en fælles beslutning at stoppe samarbejde.

Foto: Emil Agerskov

- Der har været en dialog i gennem længere tid, i forhold til at jeg har en aftale, der udløber om et halvt år. Der skulle vi træffe en beslutning om den skulle forlænges. Der har været enighed fra begge parter, om at den ikke skulle det, siger Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

- Det er sandheden. Man skal være stor nok til at sige, at jeg tror, jeg har givet det til Brøndby, som jeg kunne og skulle. Så kan vores veje godt skilles i god forståelse, siger han.

I hvor høj grad har de nye ejere spillet ind i forhold til dine overvejelser om at stoppe nu?

- Selvfølgelig har jeg gjort mig nogle overvejelser i forhold til, hvad det vil betyde for at være cheftræner i Brøndby IF. Men det er ikke noget, der har fyldt det store. Det må jeg være ærlig at sige.

- Jeg tror, det har været godt for klubben at få ekstra kapital og know-how ind, som vil gavne klubben på den lange bane. Det er jeg sikker på, siger Niels Frederiksen.

I forbindelse med GFH's overtagelse af Brøndby, kan klubben blandt andet se frem til nogle større muskler på transfermarkedet.

Ærgrer det dig? Og føler du, at du kunne have løftet holdet med et transfervindue lige om hjørnet?

- Det ærgrer mig ikke. Jeg synes, beslutningen er den rigtige. Brøndby skal i gang med et nyt projekt, der rækker væsentligt ud over min kontrakt, siger Niels Frederiksen.

