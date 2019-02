Afviser fight: - Jeg har aldrig haft et problem med Zorniger

I løbet af efteråret fyldte Simon Tibbling og Alexander Zorniger meget i mediebilledet, og der blev skrevet masser af linjer om et anstrengt forhold mellem de to parter.

Årsagen skulle findes i et opgør mellem Brøndby IF og Randers FC i oktober 2017. Her gav Zorniger den svenske midtbanespiller et dask i nakken efter slutfløjtet, og ifølge BT, der fortalte historien, skulle det have påvirket Tibbling, der bestemt ikke brød sig om denne adfærd fra Zorniger.

At der var kød på historien blev blandt andet bakket op af det faktum, at både FC København og FC Midtjylland afgav et bud på Tibbling, og til det svenske medie FotbollDirekt.se udtalte Brøndby-spillerens agent Per Jonsson følgende i september sidste år:

- Simon har aldrig sloges med nogen. Han er ikke sådan en type. Derimod fik han et dask af træneren og blev chokeret. Prøv at forestil dig det - det var ikke noget, han oplevede som værende særlig sjovt. Det var en ydmygelse. Ja, det var sådan, han følte det og stadig føler, sagde Per Jonsson.

Simon Tibbling har til hver en tid fastholdt, at han ikke tog Alexander Zornigers dask i nakken ilde op, og om ovenstående citat fastslog han; 'det må stå for min agents egen regning'. Tibbling har igen og igen bedyret, at han ingen problemer har med Alexander Zorniger, og det gentager han, nu hvor tyskeren er blevet fyret som cheftræner i Brøndby.

- Jeg synes, han er en god træner, og jeg har aldrig haft et problem med ham. Jeg har meget at takke ham for. Det tager tid at vænne sig til hans stil, og han er anderledes, end hvad jeg har oplevet tidligere, men det finder man sig til rette i. Jeg har aldrig haft en træner, der har stillet så høje krav, men jeg har lært utrolig meget af ham. Han har lært mig meget i forhold til presspil, at vinde bolden højt på banen, at hele tiden tænke på næste bold og acceptere at miste den, siger Simon Tibbling.

Svenskeren følte ikke, at Alexander Zorniger havde mistet opbakningen blandt spillerne i Brøndby.

- Vi prøvede konstant, og alle gjorde sit bedste, men vi har manglet resultaterne, og det er i sidste ende, hvad fodbold handler om. Brøndby er et hold, der skal vinde fodboldkampe og få point, og der har vi ikke slået til, siger han.

Simon Tibbling fastslår, at hjertet slog en ekstra gang, da han modtog nyheden om Alexander Zornigers fyring.

- Det kom som et chok, og det var der ingen, der var forberedte på. Jeg læste på Brøndbys hjemmeside, at han var blevet fyret, så det gik meget hurtigt, og det var chokerende, siger Tibbling.

- Trængte I til en ny træner?

- Det er svært at svare på. Havde vi vundet fire kampe i træk, kunne man sige, det var helt forkert, og havde vi tabt fire kampe, kunne man sige, det var helt rigtigt. Det er altid vanskeligt at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Nu har klubben taget en beslutning, og det må vi forholde os til. Klubben ved helt sikkert, hvad de gør, og det må vi som spillere rette ind efter, lyder det fra Brøndby-spilleren.

24-årige Simon Tibbling har været på banen i samtlige Superliga-kampe for Brøndby i denne sæson. Det er han den eneste markspiller i klubben, der kan prale af.

Se også: Danmark kan stadig få to Champions League-pladser, men...

Se også: AGF skovler millioner ind