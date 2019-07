Afviser Superliga-transfer: Lukker døren for Brøndby

OB afviser at sende Jeppe Tverskov til Vestegnen. Fynboerne har efter salget af Casper Nielsen til belgisk fodbold lukket for sommersalget

Jeppe Tverskov bliver ikke manden, der skal styre Brøndbys forsvar i den kommende sæson.

Klubben fra Vestegnen har ellers haft fangearmene ude efter OB'eren og også budt på ham. Men buddet er blevet fejet af banen, og døren blevet lukket.

26-årige Tverskov skifter ikke til Brøndby i dette transfervindue.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bød de blågule omkring fire mio. kr. for den stærke midterforsvarer, men OB har meddelt Brøndby, at det ikke er nok, og at de ikke ville komme videre med et forbedret tilbud.

Afvisningen fra det fynske virker definitiv og skal formentlig også ses i lyset af, at klubben torsdag solgte midtbanespilleren Casper Nielsen til belgiske Union Saint-Gilloise for fire mio. kr.

Fynboerne har i dette transfervinduet sendt talentfulde Gustav Grubbe til RB Leipzig og solgte tidligere på året Mathias Jørgensen (New York Red Bulls) og Mikkel Desler (Haugesund).

Dermed har OB genereret transferindtægter på den sjove side af 20 mio. kr. i 2019 og har nu lukket for sommersalget.

I det fynske fanmiljø vil afvisningen af Brøndby uden tvivl blive mødt med glæde.

Det ville gøre ondt i selvforståelsen at skulle sende en profil til Vestegnen, og fynboerne afviste da også for et års tid siden at sælge målmand Sten Grytebust til Brøndby.

Jeppe Tverskov har kun et år tilbage af sin kontrakt, og OB risikerer at miste ham transferfrit. Den tidligere Lyngby- og Randers-spiller sigter efter alt at dømme om at komme til udlandet som næste skridt.

Brøndbys nye træner, Niels Frederiksen, er presset på forsvarsfronten og skal i hvert fald have en ny spiller ind.

- På stopperpositionen er Benedikt Röcker stoppet, og Joel Kabongo er skadet, så der giver det sig selv, sagde Niels Frederiksen i forbindelse med sin tiltræden i Brøndby.

Klubben spiller lørdag sommerens sidste træningskamp inden sæsonstarten. Brøndby møder i Berlin Bundesliga-oprykkeren Union Berlin.

