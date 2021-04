Afviser tv-boss' påstand: 'Forlangte ikke taletid'

Carsten V. Jensen afviser, at han skulle have forlangt taletid på 3+ efter den dramatiske afslutning på derbyet. Fodbolddirektøren efterlyser ensartede regler

Bølgerne er gået højt efter det københavnske derby.

I Brøndby-lejren var man godt utilfredse med, at Mohamed Daramys sene 2-1-scoring fik lov at stå, fordi VAR ikke greb ind, selvom det var tydeligt for de fleste, at FCK'eren - i lighed med andre - løb for tidligt ind i feltet i forbindelse med Wilczeks straffespark.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen sagde efter kampen, at de manglende tv-billeder var skyld i, at VAR-vognen ikke fik grebet ind, og det faldt ikke i god jord hos NENT, der viste kampen.

TV3 Sports sportschef Kim Mikkelsen siger til stationens egen hjemmeside, at en rasende Carsten V. Jensen havde forlangt taletid på tv efter kampen.

Over for Ekstra Bladet afviser 'CV' den påstand:

- Vi var naturligvis oprørte, men helt rolige, da vi kommunikerede med dommere og tv-ansvarlige. Kim Mikkelsen var ikke til stede og ved ikke, hvad der er foregået.

- Vi har ikke forlangt taletid på tv.

- Mit ærinde med det her er, at vi får nogle ensartede regler, så vi får det optimale ud af VAR, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Foto: Jens Dresling

Fodbolddirektøren understreger, at han ikke er ude efter de enkelte kamerafolk. De har, som Carsten V. Jensen siger, nogle retningslinjer, som de følger.

- Mit ærinde med det her er, at vi får nogle ensartede regler, så vi får det optimale ud af VAR. For os er det vigtige, at vi får VAR fuldstændig ensartet, siger Carsten V. Jensen og konstaterer, at han ikke har brug for at tale med Kim Mikkelsen.

TV 3 Sports sportschef siger til stationens hjemmeside, at de ikke har nogle retningslinjer for, hvordan de skal producere kampene i Superligaen.

- Vores rettesnor for tv-produktioner er naturligvis, at vi at vi går efter at lave det bedst mulige produkt for tv-seerne.

- Vi har ikke indrettet os efter at lave det bedst mulige produkt til brug for VAR-dommerne. Men Divisionsforeningen og klubberne er velkomne til at sætte ekstra kameraer op til VAR-brug - det vil vi da ikke have nogen som helst problemer med, siger han.

Mohamed Daramy tyvstartede og kunne bringe FCK foran 2-1, da han var først over returbolden fra Wilczeks misbrugte straffespark. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Den kontroversielle scoring afgjorde reelt derbyet, men ifølge Carsten V. Jensen burde der i stedet være blevet dømt indirekte frispark til Brøndby:

- Det handler ikke om, at straffet skal tages om. Det er indiskutabelt, at Daramy er først i feltet og drager fordel af det. Derfor mener vi, at der er indirekte frispark i situationen.

Helt så kategorisk var cheftræner Niels Frederiksen ikke efter kampen, og den tidligere topdommer Benjamin Leander argumenterer i indlæg på Mediano for, at der burde være blevet dømt omspark:

- Vi skal lande på omspark, fordi der er spillere i boksen fra begge hold. Der er ingen tvivl om, at det er Daramy, der er længst fremme.

- Havde vi talt om tyvstart, var det ham, der var blevet diskvalificeret, da han er længst fremme. Men fodboldloven er så rigid, at man kun skelner mellem, om der er spillere i boksen fra begge hold, eller er der kun spillere fra et hold.

VAR i forbindelse med straffespark Spiller for tidligt ind i feltet og derefter involveret i spil efter returbold fra målmand eller træværket. VAR kan vurdere, om en spiller kommer for tidligt ind i feltet, når et straffespark skal sparkes. Dermed kan VAR trumfe, så der ikke opstår en situation, hvor et hold får en uberettiget fordel. Kilde: Superliga.dk/var

