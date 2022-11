Afviste fans: - Ville sende forkerte signaler

Allerede inden kampen mod Viborg på Brøndby Stadion søndag, lå det i kortene, at det kunne være Niels Frederiksens sidste.

Brøndby-tilhængerne havde endda planlagt en farvel-hyldest til Niels Frederiksen, så han kunne få en værdig afsked.

Foto: Emil Agerskov

Men efter en snak med Niels Frederiksen, valgte fansene alligevel at droppe deres hyldest.

Nu forklarer Niels Frederiksen, hvorfor han frabad sig at blive hyldet af de fans, der så trofast har støttet op om ham og klubben gennem de sidste 3,5 år.

- Jeg var i en god dialog med fansene. Jeg påskønner selvfølgelig den opbakning, som de gerne vil give mig, formentlig af et rigtig godt hjerte.

- For mig var det mere et spørgsmål om, at timingen var den rigtige. Jeg synes ikke, det var det, der skulle være fokus på.

- Jeg synes, det ville sende nogle signaler, som jeg bare ikke havde lyst til at sende lige på det tidspunkt, siger Niels Frederiksen.

Efter nyheden om Niels Frederiksens stop, er han dog blevet hyldet vidt og bredt på de sociale medier af adskillige Brøndby-fans.

- Det har jeg ikke set. Jeg har haft en relativ travl dag. Men jeg er da glad for, hvis der er folk rundt omkring, der værdsætter det stykke arbejde, vi har lavet.

- Men det er ikke mig, der har gjort det alene. Vi har haft nogle gode spillere og en god ledelse og en fantastisk stab, siger Niels Frederiksen.

