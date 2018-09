Agent om Zorniger-episode: Det var en ydmygelse - og det føler Tibbling stadig

Vidoen af den episode mellem Alexander Zorniger og Simon Tibbling, der har fået så meget opmærksomhed det seneste døgns tid, er nu blevet offentliggjort, men der er ikke meget, der tyder på, at det kommer til at lægge en dæmper på sagen.

Nu er Brøndby-spillerens agent, Per Jonsson, ude med sit syn på tingene.

Den svenske agent fastslår, at Alexander Zornigers handling - hvor dramatisk og udramatisk den end ser ud - chokerede Simon Tibbling.

- Simon har aldrig sloges med nogen. Han er ikke sådan en type. Derimod fik han et dask af træneren og blev chokeret. Prøv at forestil dig det - det var ikke noget, han oplevede som værende særlig sjovt. Det var en ydmygelse. Ja, det var sådan, han følte det og stadig føler, siger Per Jonsson til Fotbolldirekt.

Agenten bekræfter desuden, at der var en flirt med FC København, og FotbollDirekt mener at vide, at løverne stadig er interesseret i Simon Tibbling. Et nyt bud fra hovedstaden kan lande i indbakken i Brøndby i starten af det nye år.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at der har været store bud på Simon. Vi må se, hvordan det udvikler sig. Men det er klart - og det siger jeg med respekt for Brøndby - at FCK er en utrolig klub, og Ståle Solbakkens arbejde taler for sig selv, lyder det fra Per Jonsson.

Simon Tibbling har kontrakt med Brøndby IF frem til sommeren 2022.

Manager i FC København, Ståle Solbakken, fortalte torsdag til TV3 Sport, hvorfor man sendte et bud afsted.

- Det er, fordi han er en god spiller. Vi arbejdede på en anden spiller, men det lykkedes ikke, så jeg ringede til Troels Bech og spurgte, hvordan det så ud. Der var alt, alt for stor afstand mellem det, vi ville give, og det, Brøndby ville have, siger Ståle Solbakken til TV3 Sport.

- Jeg tror, vi talte sammen to gange i løbet af dagen. Det var fine samtaler uden stress, og det gik, som det gik. Vi havde en god dialog.

