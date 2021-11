Aggers Brøndby-erkendelse: - Jeg lavede en stor fejl

I et stort interview med The Athletic fortæller Daniel Agger, at han ikke var klar over, hvor galt det stod til i Brøndby, da han vendte retur fra Liverpool. Han ærgrer sig i dag over timingen for skiftet i 2014

Daniel Aggers forhold til Brøndby er og vil altid være noget helt specielt.

Her blomstrede han op som teenager, blev stor fanfavorit og fik sit gennembrud med et dansk mesterskab, inden turen gik til Liverpool i en rekordhandel i 2006.

Derfor var det heller ingen overraskelse, at den tidligere landsholdsanførers karriere også sluttede på Vestegnen.

Men at han vendte retur allerede som 29-årig i 2014, kom alligevel som et chok.

I dag erkender Agger, at timingen i hjemkomsten ikke var optimal. Det sker i et stort interview med The Athletic.

Genoplev Agger-feberen i Brøndby, da skiftet blev officielt:



Et kuldsejlet Barcelona-skifte og en efterfølgende tilværelse som bænkevarmer under den daværende Liverpool-manager Brendan Rodgers havde pludselig gjort en opsigtsvækkende retur til Superligaen mulig.

Agger havde raget uklar med sin manager, og selv om andre store europæiske klubber stod på spring for at hente ham, havde den danske profil kogt sine overvejelser ned til to muligheder.

Liverpool havde blokeret for Barcelona-handlen, og nu ville legenden kun to ting: Hjem til barndomsklubben eller blive på Anfield.

Daniel Agger blev hurtigt en helt i Liverpool, hvor han red på en bølge af succes i mange sæsoner. Foto: Paul Thomas/Ritzau Scanpix

Fortryder timingen

Det endte som bekendt med et skifte til Brøndby, men den overraskende transfer var ikke gennemtænkt, giver Agger udtryk for i dag.

- Måden, hvorpå det sluttede i Liverpool, var en af de ting, som gjorde en ende på min karriere. Set ud fra et fodboldmæssigt perspektiv var det ikke et klogt træk. Jeg lavede en stor fejl ved ikke at vide, hvad jeg tog tilbage til, siger Agger til The Athletic.

Anføreren understreger, at han var lykkelig i Brøndby, hvor han satte stor pris på det tætte bånd til tilhængerne. Men klubbens sportslige og finansielle forfatning kom bag på ham.

- Jeg elskede hver eneste dag i Brøndby. Fansene var ubeskrivelige. Da jeg kom hjem, havde jeg aldrig oplevede noget lignende. Men når jeg ser tilbage, var det (tidspunktet for Brøndby-skiftet, red.) en dårlig beslutning. Jeg havde ikke til fulde undersøgt den tilstand, Brøndby befandt sig i. De var tæt på at gå fallit. De havde lige reddet sig fri af nedrykning i den sidste spillerunde. Klubben befandt sig i kaos, fortæller Agger til The Athletlc.

Daniel Agger har altid haft et nært forhold til Brøndbys fans. Foto: Jens Dresling

Ny rolle på fodboldscenen

Efter to sæsoner i Superligaen satte han støvlerne på hylden som 31-årig som følge af skader.

Det blev til henholdsvis bronzemedaljer og en fjerdeplads med Brøndby, inden tiltagende smerter i ryg og knæ satte en stopper for den aktive karriere.

Fem år senere tog Agger hul på trænerhvervet, da han blev præsenteret som ny frontfigur i HB Køge.

Under hans ledelse frister 1. divisionsklubben i øjeblikket en tilværelse i midten af rækken i den aktuelle sæson.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kort inde i sin tilværelse som træner i HB Køge satte Daniel Agger ord på den nye rolle i livet. Se indslaget her: