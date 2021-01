Alle Brøndby-fans spekulerer: Afklaring inden 22 dage

- Vi vil meget gerne have afklaret vores trænersituation til den nye sæson, inden forårssæsonen skydes i gang i starten af februar, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen

Carsten V. Jensen sætter nu en deadline for, hvornår det skal afgøres, om Niels Frederiksen skal fortsætte som cheftræner i Brøndby efter denne sæson.

- Vi sigter mod en afgørelse om Niels Frederiksens fremtid så hurtigt som muligt.

- I den forbindelse håber vi på, at afgørelsen sker, inden forårssæsonen begynder i starten af februar, siger Carsten V. Jensen i et interview med Ekstra Bladet.

Brøndby starter foråret 4. februar med udekampen mod FC Nordsjælland. Det er altså om blot 22 dage, det skal være afgjort, om Brøndby skal på trænerjagt, eller Niels Frederiksen får lov at fortsætte som cheftræner udover denne sæson.

Det er dog ikke kun Niels Frederiksen, der har kontraktudløb. Assisterende træner Jesper Sørensens aftale står også til udløb til sommer, mens Martin Retov har en længerevarende aftale på Vestegnen.

Niels Frederiksen er den første Brøndby-træner siden Tom Køhlert i sæsonen 2008/09 efterlader Brøndby på en delt førsteplads ved vinterpausen. Indenfor tre uger skal det afklares om han fortsætter på posten efter sæsonen. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen har i denne sæson for første gang siden 2008/09 bragt Brøndby på en delt førsteplads ved vinterpausen. Det har skabt et godt udgangspunkt for de forestående forhandlinger.

På nuværende tidspunkt ønsker Carsten V. Jensen ikke at afsløre, i hvilken retning pilen peger for hans beslutning.

Men han pointerer, at han har været imponeret over hele trænerstabens arbejde siden sommeren 2019, hvor de tiltrådte på en præmis om, at spillertruppen skulle skæres til, og der ville ske besparelser på spillerbudgettet.

- Både Niels (Frederiksen, red.) og Jesper (Sørensen, red.) har aftaler, der står til udløb til sommer. Jeg må sige, at vi med dem og Martin (Retov, red) har et meget stærkt og kompetent trænerteam, der supplerer hinanden virkelig godt.

- For Brøndby har det også været meget vigtigt, at de har købt ind på den præmis, der har været fra starten, påpeger Carsten V. Jensen.

Niels Frederiksen fik kun en toårig aftale, da han tiltrådte i sommeren 2019. Meget snart bliver det afgjort om den bliver forlænget. Foto: Lars Poulsen.

Carsten V. Jensen er af den opfattelse, at en træner sagtens kan træne et hold, selvom han ikke har en lang kontrakt foran sig.

- Jeg kan ikke se, hvorfor spillerne skulle miste motivationen, hvis en træner skal stoppe i en klub. Det burde betyde det modsatte, fordi spillerne stadig har noget at bevise, fastslår Carsten V. Jensen.

