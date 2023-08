Angriber til Belgien: Brøndby-boss forsvarer sig

- Vi har ikke gjort noget, der ligger uden for de aftaler, vi har indgået med fansene, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der pointerer, at Brøndby har udlejet både Salech og Che på markedsvilkår – til gengæld betaler Brøndby en del af lønnen for Carl Björk

Yousef Salech blev den tredje Brøndby-spiller, der blev handlet som en del af det netværk, Brøndby-ejerne fra GFH har opbygget.

Først røg Frederik Winther til Brøndby på en lejeaftale fra Augsburg, siden skiftede Justin Che på leje til Den Haag, og tirsdag er Yousef Salech blevet udlejet til Beveren, der også er en del af de fire klubber, som Global Football Holdings har en stor ejerandel i.

Det er i fankredse kontroversielt, fordi en del af Brøndby-fansene er stærke modstandere af flerklubejerskaber, hvor man kan handle internt med hinanden.

Brøndby har udlejet Yousef Salech til en af klubberne i GFH-netværket, men det sker på rene markedsvilkår, forsikrer Carsten V. Jensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen slår fast, at spillernes agenter og Brøndby har gjort alt, hvad klubben kan for at finde den bedste løsning for både Justin Che og Yousef Salech, der er blevet udlejet her i sommer.

- Har I udlejet Yousef Salech på markedsvilkår?

- Ja, det vil jeg i sandhed sige.

- Betyder det, at I dækker jeres omkostninger på Salech?

- Ja.

- Har Beveren købsoption på Salech?

- Nej, det har de ikke, fordi vi har en stor interesse i, at Salech udvikler sig optimalt og på sigt bliver forward for Brøndby. Vi har en plan for Salech fra næste sommer, hvor han forhåbentligt er blevet så dygtig, han kan træde ind på Brøndbys hold.

- Både Salech og Che er udlejet på markedsvilkår, hvor vi får dækket vores omkostninger, siger Carsten V. Jensen. Foto: Jonas Olufon

- Hvordan forholder det sig i forhold til Justin Che. Er han også udlejet på markedsvilkår?

- Ja, for vi får dækket vores udgifter.

- Har Den Haag købsoption på ham?

- Nej, det har de ikke, fordi vi planlægger med Che på sigt i Brøndby. Næste sommer har han to år tilbage hos os.

Brøndby betaler dele af Carl Björks løn i forbindelse med udlejningen. Foto: Jens Dresling

- Hvordan forholder det sig med Carl Bjørk, som I har udlejet til IFK Norrköping. Er det på samme vilkår I har udlejet ham?

- Situationen er en helt anden i forhold til Carl Björk. Her betaler vi faktisk en del af lønnen. Samtidig har IFK Norrköping en købsoption på ham.

- Vi ville gerne have dækket alle vores lønudgifter, men det har desværre ikke været muligt i det her tilfælde, erkender Carsten V. Jensen.

- Alle har ret til en mening. Men vi har ikke gjort noget uden et tæt samarbejde med Salech og hans agent, siger Carsten V. Jensen. Foto: Jonas Olufson

- Kan du forstå en del af fansene er frustrerede over, at I handler med hinanden i GFH-netværket?

- Alle har ret til at have en mening. Men man skal lige forstå, at vi ikke har gjort noget uden det er sket i et tæt samarbejde med Salech og hans agent. Man kan altså ikke sælge eller udleje en spiller, uden de selv siger ok og synes, at det giver dem værdi i deres karriere. Han har været nede og se på forholdene i Beveren. Og det her var det bedste tilbud både for Salech og Brøndby. Intet er blevet presset ned over hovedet på ham.

- Det er da helt logisk, at vi som klub bruger vores netværk. Og der er ikke noget af det, vi gør, som vi ikke har sagt hele tiden. Der er intet i aftalen med fansene, som er blevet brudt.

- GFH-ejerskabet givet os nogle gode muligheder, som vi forsøger at benytte os af til Brøndbys bedste, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Vi vil gerne behage alle og være transparente i de ting, vi foretager os. Men vi må også erkende, det ikke er muligt at behage alle hele tiden, pointerer han.